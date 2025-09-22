OKK Kruševac od ove sezone u Prvoj srpskoj ligi

Košarkaški klub OKK Kruševac ostvario je veliki uspeh, jer će od ove sezone nastupati u Prvoj srpskoj ligi, grupa Zapad. Ovaj plasman predstavlja krunu višegodišnjeg rada i zalaganja igrača, stručnog štaba i svih ljudi okupljenih oko kluba

Iz kluba ističu da je podrška navijača bila od ogromnog značaja, kao i da ovaj trenutak vide kao početak jedne nove, uspešne priče za kruševačku košarku.

Posebna zahvalnost upućena je i korporaciji Trayal, koja je u prethodne dve godine pružala ključnu podršku i pomogla klubu da stigne do ovog nivoa takmičenja.

U OKK Kruševac veruju da će novo poglavlje u Prvoj srpskoj ligi biti dodatni motiv za sve u klubu, ali i za ljubitelje košarke u Kruševcu, koji će od ove sezone imati priliku da gledaju jača i uzbudljivija takmičenja na domaćem terenu.