Novi zakon: Legalizacija kuće već od 100 evra

Novi zakon pod nazivom „Konačno svoj na svome“ donosi veliku promenu u rešavanju problema divlje gradnje u Srbiji. Legalizacija objekata, koja je do sada za mnoge bila dug i skup proces, sada će koštati između 100 i 1.000 evra, u zavisnosti od lokacije i vrste objekta

Najveći broj građana moći će da ozakoni svoje domove po simboličnoj ceni, za 70 odsto bespravnih objekata ona će iznositi svega 100 evra. Za luksuzne stanove predviđena je taksa od 1.000 evra. Procedura je maksimalno pojednostavljena, dovoljna je prijava, digitalno ili na papiru, a za 60 dana objekat postaje legalan i uknjižen. Krajnji rok za podnošenje prijava je decembar, a cilj je da se 4,8 miliona nelegalnih objekata konačno uvede u legalne tokove.

Sam postupak legalizacije obavljaće se u opštinama, odnosno u Gradskoj upravi. Tamo će vlasnici nelegalnih objekata podnositi prijave, nakon čega sledi upis u katastar. Ipak, u Katastru Kruševac za sada navode da još uvek nemaju precizne informacije o broju nelegalizovanih objekata u Rasinskom okrugu, jer se detalji novog zakona tek očekuju. Kako ističu, čekaju se i način i akt po kome će se tačno postupati, a više informacija trebalo bi da bude dostupno u narednom periodu.

Izuzeci se odnose na gradnju na tuđem zemljištu i objekte u zaštićenim područjima, oni postaju vlasništvo države ili će biti uklonjeni. Takođe, zakon predviđa da sve buduće nelegalne gradnje neće biti rušene, već će automatski prelaziti u vlasništvo države i koristiti se za javne svrhe, poput škola, obdaništa ili socijalnih ustanova.

Slične mere već su primenile Grčka, Italija, Španija i Turska, a cilj Srbije je da na isti način reši višedecenijski problem sive zone u građevinarstvu.

Prema još uvek važećem Zakonu o ozakonjenju objekata, takse su definisane po kvadraturi: za kuće do 100 kvadrata cena je 5.000 dinara, od 100 do 200 kvadrata 15.000, a za one između 200 i 300 kvadrata 20.000 dinara. Najviše plaćaju vlasnici kuća većih od 300 kvadrata, čak 50.000 dinara. Kada je reč o stanovima u zgradama, trošak iznosi oko 200 evra po stanu.

Novi zakon, međutim, uvodi jasnija i povoljnija pravila, koja bi trebalo da zatvore jedno od najosetljivijih poglavlja u urbanističkom razvoju Srbije i, u mnogome, reše sudske sporove vezane za ovakve objekte. Takođe, omogućiće stanovnicima priključak na gas, što će imati i pozitivan uticaj na ekologiju i slično.

