Nove funkcije na Instagramu – rešenje za bolje korišćenje ili opasnost po privatnost?

Instagram, platforma koja je u početku bila poznata isključivo po deljenju fotografija i jednostavnosti, danas sve više liči na kompleksni društveni ekosistem u kome se prepliću video, poruke, mape i veštačka inteligencija

Najnoviji paket ažuriranja obuhvata nekoliko značajnih funkcija: Repost – ponovno objavljivanje postova i Reels-a, Instagram mapa – dobrovoljno deljenje lokacije sa bliskim prijateljima, Friends tab – sekcija za praćenje aktivnosti prijatelja, kao i integraciju Meta AI, veštačke inteligencije koja obećava da će biti „digitalni asistent u džepu“. Ove izmene otvaraju novo poglavlje u načinu na koji doživljavamo društvene mreže. Za jedne to je korak napred ka većoj povezanosti, dok drugi upozoravaju na rizike, pre svega po privatnost i autentičnost onlajn iskustva.

Repost – dugo očekivana opcija

Jedna od najčešće traženih mogućnosti od strane korisnika konačno je stigla. Repost omogućava da video ili objavu nekog drugog korisnika podelite direktno u svom feedu, a ne samo preko storija. Svaki ponovljeni sadržaj nosi oznaku originalnog autora, što obezbeđuje transparentnost i zaštitu autorstva. Ova funkcija mnogima pojednostavljuje onlajn komunikaciju – umesto slanja linkova u porukama ili pravljenja skrinšotova, sadržaj koji vam se dopada može odmah biti vidljiv i vašim pratiocima. Osim toga, Repost pruža šansu manjim kreatorima da budu zapaženiji ako njihov sadržaj „poguraju“ drugi korisnici.

Dugo je opcija Repost bila dostupna samo preko aplikacija trećih strana, što je korisnicima često bilo nepraktično i nebezbedno. Sa uvođenjem zvanične Instagram funkcije, očekuje se da će kreatori i brendovi dobiti veću vidljivost, a zajednica postati povezanija. Ovaj korak donosi veću transparentnost, jer korisnici više ne moraju da pribegavaju alternativnim rešenjima.

Istovremeno, Repost olakšava deljenje inspirativnih sadržaja, što će posebno značiti malim biznisima i influenserima koji tek grade svoju publiku. Ipak, uspeh funkcije zavisiće od toga da li će korisnici i dalje kreirati originalan sadržaj ili će se više oslanjati na deljenje tuđih objava – rekli su nam iz jedne eminentne marketinške agencije.

Instagram mapa – otkrivanje lokalnih mesta

Najkontroverznija novina je svakako Instagram mapa. Ova funkcija omogućava da unutar direktnih poruka podelite svoju trenutnu lokaciju sa bliskim prijateljima. Lokacija se osvežava svaki put kada korisnik otvori aplikaciju, što znači da prijatelji mogu prilično precizno znati gde se nalazite.

Moguće je podesiti nivo vidljivosti – da li lokaciju vide samo „Close friends“, oni koji su vam je već podelili, ili ručno odabran spisak. Za tinejdžere, uključivanje ove funkcije zahteva roditeljsko odobrenje, što je pokušaj kompanije da unapred spreči zloupotrebe. Ipak, mnogi korisnici su podeljeni. Dok jedni ističu da je mapa korisna, posebno kada se pokušavaju naći s prijateljima u gradu ili na događaju, drugi upozoravaju da je opasnost od narušavanja privatnosti prevelika.

– Zvuči praktično, ali meni je pomalo jezivo da neko stalno zna gde sam. Mislim da će ovo biti korisno samo ako se koristi veoma pažljivo – kaže Miloš, 28-godišnji programer.

Friends tab – više interakcije, manje slučajnosti

Još jedna zanimljiva novina je Friends tab u Reels sekciji. Umesto da se korisnik oslanja samo na algoritam Explore stranice, sada može da vidi šta njegovi prijatelji vole, komentarišu ili ponovo objavljuju. Na taj način, sadržaj koji vam se prikazuje više nije potpuno nasumičan, već direktno povezan sa vašim društvenim krugom. Instagram na ovaj način pokušava da ojača osećaj zajednice, koji se poslednjih godina, usled ogromnog priliva komercijalnog sadržaja, donekle izgubio.

Meta AI – digitalni asistent u džepu

Možda najveći iskorak u budućnost predstavlja integracija Meta AI. Reč je o veštačkoj inteligenciji ugrađenoj direktno u aplikaciju, koja može odgovarati na pitanja, pomoći u prevodu, davati savete, pa čak i predlagati ideje za sadržaj. Korisnici već izveštavaju da AI može napisati opis za fotografiju, predložiti haštagove ili pomoći u brzom formulisanja poruke. Za kreatore sadržaja, ovo bi mogao biti moćan alat koji štedi vreme.

Šta ovo znači za budućnost Instagrama?

Instagram ovim novinama jasno pokazuje da više ne želi da bude „samo aplikacija za fotografije“. Sa Repost-om, mapama, Friends tabom i AI asistentom, platforma postaje sveobuhvatan prostor za interakciju, inspiraciju i zabavu.

Ipak, kritičari ističu da Instagram rizikuje da izgubi svoj identitet. Mnogi korisnici već primećuju sličnosti sa TikTok-om i Snapchat-om, što postavlja pitanje – da li će nove funkcije korisnike zaista zadržati, ili će ih otuđiti?

Sa novim funkcijama, Instagram ulazi u fazu koju možemo nazvati „superaplikacija društvenih interakcija“.

Platforma nudi više načina da budemo povezani, ali istovremeno zahteva veću odgovornost u korišćenju. Dok jedni novine vide kao uzbudljiv korak napred, drugi strahuju da bi previše „pozajmljenih“ funkcija moglo zamagliti suštinu Instagrama.

Jedno je sigurno – Instagram više nije jednostavna aplikacija za deljenje fotografija. Postao je prostor u kome se susreću kreativnost, tehnologija i društvena dinamika, sa svim prednostima, ali i rizicima koje takav razvoj nosi.