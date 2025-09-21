Fudbalerke Napretka pobedile u Pirotu

Fudbalerke Napretka su nastavile sa dobrim igrama i pobedama, u okviru 5. kola Prve lige Srbije pobedile su u Pirotu ekipu Radnički 2014 rezultatom 0:3 (0:1) i tako se sa maksimalnih 15. bodova učvrstile na prvom mestu na tabeli.

Utakmica je odigrana po velikoj vrućini, gde su Kruševljanke od samog starta kidisale ka golu domaćina koji se prevashodno orijentisao da igra u defanzivnoj varijanti i da sačuva pre svega svoj gol.

To im je polazilo za rukom sve do finiša prvog poluvremena kada na centaršut iz kornera koji je izvela Suzana Petronijevic u 43. minuta Marija Sretenović najviše skače i udarcem glavom pogađa mrežu Marije Georgijev za vođstvo Čarapanki.

U drugom poluvremenu fudbalerke Napretka pojačavaju jos više tempo. Već u 56. minutu na upotrebljiv pas od strane Milice Piljaković na 2:0 povećava Suzana Petronijević.

U 86. minutu Suzana Petronijević je ponovo strelac kada udarcem sa sešnaest metara cepa mrežu Piroćanki i postiže konačan rezultat na ovoj utakmici.

U narednom kolu fudbalerke Napretka u Kruševcu dočekuju ekipu Jagodine. Taj susret se igra u subotu, 27. septembra od 15 i 30 na stadionu Radomir Mićić-Miče.