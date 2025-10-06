Košarkaške ekipe Kruševca i Napretka uspešne na startu
Postavljeno: 06.10.2025
Startovalo je prvenstvo u Prvoj regionalnoj ligi Zapad za košarkaše u kojoj se takmiče dva kluba iz Lazarevog grada – KK Napredak i OKK Kruševac
Košarkaši Napretka su na domaćem terenu pobedili ekipu Zlatara iz Nove Varoši rezultatom 86:48, dok je ekipa Kruševca uspešna bila u gostima i zabeležila pobedu nad ekipom Zekas u Rači sa 45:69.
U narednom kolu, koje je na programu 11/12. oktpbra KK Napredak gostuje kod Svilajnca, dok OKK Kruševac dočekuje Železničar iz Čačka
I. M.
Komentari