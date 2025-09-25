FK Napredak: Prvi cilj – što pre iz opasne zone

Novi šef stručnog štaba Radoslav Batak, sa saradnicima, prionuo je na posao i sinoć odradio prvi trening. Nismo startovali kako smo želeli, pa je pred trenerom Batakom veliki izazov…

–„Vruć krompir“ kao i uvek, mene neće zapasti nešto što je lako i nešto što je idealno. Uvek je bila borba i nastavljamo borbu i dokazivanje, da što pre izađemo iz opasne zone na tabeli – prva je poruka novog šefa struke.

Kada je preuzeo niški Radnički u sezoni 2021/22, situacija na tabeli je bila skoro identična našoj dana. I izveo ih je u Evropu!

– Nije to moguće svaki put, zavisi od dosta okolnosti. Korak, ili dva napred, uvek je bio slučaj. I sa Vojvodinom, sa Novim Pazarom isto, iz zone ispadanja sam ih ostavio na poziciji, koja osigurava opstanak u Ligi. Tako da, to se neki rezultati, koji govore umesto mene i mog stručnog štaba. Rad, rad – rad pobeđuje talenat – jasan je novi šef našeg stručnog štaba Radoslav Batak.