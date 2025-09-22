Svetski dan bez automobila (22. septembar) posvećen je podizanju svesti stanovništva o ekološkim vidovima saobraćaja i kretanja po gradu

Dan bez automobila prvi put je obeležen 1998. godine u Francuskoj kada je 35 francuskih gradova odlučilo da na taj dan zabrani vožnju automobilima. Osnovna namera pokretača akcije bila je da skrene pažnju građana na problem prevoza automobilima, kao i na zagađenje gradova. Svetski dan bez automobila danas ohrabruje vozače da odustanu od automobila na jedan dan. Ovaj događaj promoviše poboljšanje masovnog prevoza, vožnje bicikla i pešačenja, kao i razvoj zajednica u kojima su poslovi bliži kući i gde je kupovina na pešačkoj udaljenosti. Studije su pokazale da se do kratkih putovanja u gradovima može brže stići biciklom nego automobilom.

Jedan od glavnih ciljeva obeležavanja ovog dana jeste podizanje svesti o mogućnosti upotrebe alternativnih vidova transporta. Ovo doprinosi održivosti transporta, pogotovo u gradskim sredinama, ali i smanjuje aerozagađenje.

Upotreba vozila je jedan od glavnih izvora zagađenja spoljašnjeg vazduha, posebno u gradovima. Transport je takođe najbrže rastući izvor emisije CO2 iz fosilnih goriva, koji najviše doprinosi klimatskim promenama. Emisije iz vozila su rezultat lošeg kvaliteta goriva i slabe regulative o vozilima širom sveta. Organizacija UN za životnu sredinu pokrenula je Partnerstvo za čista goriva i vozila kako bi podržala zemlje u rešavanju problema zagađenja vazduha u gradovima kroz usvajanje čistijih goriva i efikasnijih tehnologija i standarda za vozila. Prepoznata je po tome što uspešno podržava zemlje da postepeno ukinu olovni benzin. Program UN Environment Share the Road podržava Vlade i druge zainteresovane strane u zemljama u razvoju da ulažu u infrastrukturu za pešake i bicikliste.