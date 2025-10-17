FK Napredak: Nikolić vodi omladince

Posle ostavke na funkciju šefa stručnog štaba prvog tima i kratkog odmora Milan Nikolić se vratio na klupu Napretkove omladinske ekipe, koju je i izveo na elitnu scenu

Na novom „debiju“ veliki izazov. Naime, u 10. kolu Kvalitetne lige Srbije omladinci u subotu (15 časova) gostuju kod Partizana. Crno – beli su peti na tabeli sa 17 bodova, a kruševačka ekipa se nalazi na 14. poziciji sa pet bodova.

U 11. kolu Prve lige RIS kadeti, lideri na tabeli sa maksimalnih 30 bodova, dočekuju poslednjeplasiranu Budućnost iz Popovca, koja ima četiri boda. Utakmica se igra u subotu (11 časova) na Mičetovom stadionu.

Pioniri, koji trenutno dele treće i četvrto mesto na tabeli sa 18 bodova, tri manje od vodeće Jagodine i bodom zaostatka za Nacionalom, koji ima i u utakmicu manje, u 9. kolu Prve lige RIS, grupa Sever, gostuju kod Jastrepca u Blacu (subota, 10 časova), ekipe koja je na začelju tabele, bez bodova.

Posle 8. kola petlići su na čelu tabele sa 19 bodova, bodom više od Sinđelića, koji ima utakmicu manje, a u 9. kolu Prve lige RIS, grupa Sever, gostuju u subotu takođe u Blacu, kod Jastrepca (12 časova). Domaćin je poslednji na tabeli sa jednim bodom.