FK Napredak: Nikolić vodi omladince

Postavljeno: 17.10.2025

Posle ostavke na funkciju šefa stručnog štaba prvog tima i kratkog odmora Milan Nikolić se vratio na klupu Napretkove omladinske ekipe, koju je i izveo na elitnu scenu

Na novom „debiju“ veliki izazov. Naime, u 10. kolu Kvalitetne lige Srbije omladinci u subotu (15 časova) gostuju kod Partizana. Crno – beli su peti na tabeli sa 17 bodova, a kruševačka ekipa se nalazi na 14. poziciji sa pet bodova.

U 11. kolu Prve lige RIS kadeti, lideri na tabeli sa maksimalnih 30 bodova, dočekuju poslednjeplasiranu Budućnost iz Popovca, koja ima četiri boda. Utakmica se igra u subotu (11 časova) na Mičetovom stadionu.

Pioniri, koji trenutno dele treće i četvrto mesto na tabeli sa 18 bodova, tri manje od vodeće Jagodine i bodom zaostatka za Nacionalom, koji ima i u utakmicu manje, u 9. kolu Prve lige RIS, grupa Sever, gostuju kod Jastrepca u Blacu (subota, 10 časova), ekipe koja je na začelju tabele, bez bodova.

Posle 8. kola petlići su na čelu tabele sa 19 bodova, bodom više od Sinđelića, koji ima utakmicu manje, a u 9. kolu Prve lige RIS, grupa Sever, gostuju u subotu takođe u Blacu, kod Jastrepca (12 časova). Domaćin je poslednji na tabeli sa jednim bodom.

Fudbalerke Napretka žele pobedu u Topoli

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
17. oktobar 2025., 12:21
 

Prognoza -
16°C
Apparent: 14°C
Pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 66%
Vetar: 2.5 m/s ENE
UV-Index: 3.6
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top