Jesen stigla a Kruševac još uvek ne miriše na pečene paprike

Generacijama unazad ajvar je u Srbiji nezaobilazni deo trpeze, a sa njegovom pripemom kreće se u septembru

Oktobar se bliži, a naš grad još uvek ne miriše na pečene paprike, kako smo to inače navikli. Domaćice objašnjavaju da su cene paprike ove godine previsoke, a kvalitet ispod proseka. Pijačni prodavci potvrđuju da je prodaja paprike ove jeseni drastično opala , a da su na visoku cenu ali i loš kvalitet uticale loše vremenske prilike, sa puno kišnih dana

– Godinama radim na pijaci i ne pamtim ovako lošu prodaju. Ranijih godina, u ovo vreme, paprika se sa pijace iznosila u džakovima i kutijama, a kupci su dolazili u ranu zoru kako bi odabrali što bolju papriku. Sada je prodaja opala za više od 50 odsto, a paprika se uglavnom kupuje u manjim količinama, za salatu i pripremanje ručka, a tek poneko tokom dana kupi ceo džak – kaže jedan od prodavaca na zelenoj pijaci.

Prema njegovim rečima, cena paprike je prošle godine u ovo vreme bila za 30-tak dinara niža, a i kvalitet je bio bolji.

– Ove godine paprika košta do 120 dinara po kilogramu, a cena je nešto niža ukoliko se kupuje na veliko, što podrazumeva kupovinu najmanje 16 kilograma. Na ovu cenu kupcima je to mnogo novca. Osim toga, i kvalitet je dosta lošiji u odnosu na prošlu sezonu, ima dosta trule paprike – kaže on, dodajući da se paprika može kupiti i po nešto nižoj ceni, ali ona koja je sitna i nije dovoljno mesnata, te kao takva i nije za pripremu ajvara.

Da će za poslednjih dvadeset godina ovo biti prva kada neće praviti ajvar, kaže naša sugrađanka Danijela Majdevac.

– Paprika je preskupa i više mi se isplati da kupim gotov ajvar, ali ne onaj koji se prodaje u marketima, jer je lošeg kvaliteta, pravi se od barene paprike i nekako je kiselkast. Ima ljudi koji prave i prodaju ajvar od pečenih paprika, pravi domaći, a cena je od 450 do 600 dinara, koliko bi me sa ovom cenom paprike koštalo da ga sama napravim. O uloženom trudu da i ne govorim – kaže ona.

S druge strane, oni koji imaju papriku u svojim baštama, našli su računicu da i ove godine naprave ajvar.

– Imam svoju baštu i praviću ajvar kao i svake godine do sada, možda manje, jer je manje rodila. Domaćice kažu da je za jednu teglu ajvara potrebno oko tri kilograma paprika, meni treba oko pet jer upržim ajvar maksimalno, kako bi bio lepši, tako da ispada da bi me na ovu cenu paprike, da moram da je kupim, tegla ajvara koštala najmanje 600 dinara, što je puno novca – kaže Olga Ranđelović.

Olga navodi i to da ajvar iz marketa nije ni približno lep kao onaj koji ona spremni, te da nikada ne kupuje od onih koje ga prave za prodaju.

– Ajvar iz marketa nema nikakav ukus. S druge strane, čula sam i da oni koji ga prodaju kao domaći, čast izuzecima, prave ajvar tako što kupe upravo taj iz marketa, i to onaj najjeftiniji, od nekih 180 dinara i pomešaju sa ga domaćim, pola pola i prodaju kao pravi domaći – objašnjava naša sagovornica.

Sudeći po trenutnim cenama na kruševačkim pijacama, ove godine ne isplati se ni priprema soka od paradajza niti kiselih krastavčića , jer paradajz trenutno košta oko 100 dinara po kilogramu, a krastavčići od 100 do 120 dinara. Ostaje nam izgleda kiseljenje kupusa koji se obično stavlja u novembru a cena mu je, bar za sada, pristojna.

D.P.

Jesen stigla a Kruševac još uvek ne miriše na pečene paprike

