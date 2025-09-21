9. Župska vinska trka startuje 27. septembra

Postavljeno: 21.09.2025

Župska vinska trka je priča koja, zahvaljujići entuzijazmu nekoliko mladih župljana, već godinama spaja ljubitelje sporta, avanturizma i rajskog nekatara od grožđa. To što ovu trku razlikuje od drugih je trčanje kroz jedno od najlepših vinogorja i mogućnost degustacije najboljih vina ovog regiona na samoj stazi

Trka počinje na platou ispred Muzeja vinarstva i vinogradarstva, 27. septembra u 12 časova. Preuzimanje startnih paketa je u 11 sati. Na platou ispred Muzeja vinarstva i vinogradarstva biće upriličen i mini sajam župskih vina i domaćih proizvoda.

Uživajte u vinima, hrani i društvu prijatelja i porodice, dok se istovremeno divite svim bogatstvima vinorodne Župe.
Sve što treba da uradite je da popunite prijavu na sajtu Župska vinska trka, obujete najudobnije patike i krenete u nezaboravnu avanturu koja će vas odvesti kroz predivne vinograde i skrivene zaseoke.

O. M.
Foto: Trka.rs

