Rekordan broj posetilaca na 9. Međunarodnom festivalu balona u Kruševcu

U Kruševcu je proteklog vikenda održan 9. po redu Međunarodni festival balona „Kruševac kroz oblake“, koji je i ove godine okupio veliki broj učesnika i posetilaca iz zemlje i inostranstva. Festival je oborio rekord po posećenosti – više od 15.000 ljudi pratilo je bogat program na Bagdali

Direktor Turističke organizacije Kruševac, Nikola Despotović, zahvalio se Gradu Kruševcu, Gradskoj upravi i Ministarstvu turizma i omladine na višegodišnjoj podršci, istakavši da je Kruševac, pored svog kulturnog i istorijskog nasleđa, prepoznat i po Festivalu balona, te da se našao na turističkoj mapi Srbije kao domaćin jednog od najlepših festivala u zemlji.

Manifestacija je ponudila raznovrstan kulturno-zabavni program za sve generacije. Prve večeri održan je koncert Nikole Rokvića, dok je publiku druge večeri zabavljala Milica Pavlović. Posebnu atrakciju predstavljao je „Svet letećih balona“, gde su posetioci imali priliku da uživaju u prizorima podizanja i spuštanja balona, ali i da dožive nezaboravno iskustvo vožnje u korpi balona.

Deveti Festival balona „Kruševac kroz oblake“ još jednom je potvrdio da je postao prepoznatljiv turistički brend grada, okupljajući sve veći broj posetilaca i stvarajući jedinstvenu atmosferu u kojoj Kruševac s ponosom pokazuje svoje nebo u bojama balona.