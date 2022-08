Sa posadom “Feniksa” kroz oblake iznad Kruševca (VIDEO)

Na šestom međunarodnom festivalu balona “Kruševac kroz oblake” posetioci su uživali u besplatnom podizanju i spuštanju u korpi balona, čiji su nam performans omogućili gosti balonarskih posada iz Leposavića, Slovenije, Mađarske i Bugarske.

Okupljeni na mestu previđenom za postavljanje balona, mnogi su sa nestrpljenjem čekali dolazak posade. Kako bi zauzeli najbolja mesta i s uživanjem posmatrali impresivne leteće balone, mnogi su na Bagdalu došli u ranim popodnevnim satima sa nadom da će dobiti priliku da “polete” u jednom od njih.

Trenutno, jedino aktivno balonarsko udruženje u Srbiji je udruženje „Feniks“ iz Leposavića, koje je, tradicionalno, stalni gost ovdašnje manifestacije. Balonarstvom se porodično bave od 2017. godine, a pored pilota Gorana Miladinovića, posadu čine još četiri člana, supruga Sanja i sinovi Marko, Vidak i Uroš.

– Nastupamo svuda po Srbiji, a ove godine ćemo nastupiti u Sloveniji, gde se održava svetsko takmičenje balonarstva. Baloni se dele u dve klase, a naš spada u B kategoriju, koji pored pilota može da primi još pet putnika – kaže Uroš Miladinović, član posade „Feniksa“.

Sama priprema balona, njegovo sklapanje i rasklapanje je naporno, a upravljanje teško, te je za pouzdano letenje potrebno veliko iskustvo pilota i posade.

– Balon je fascinantan zato što je to najprimitivniji vid nekog saobraćaja. Zamislite da vozite nešto gde nemate volan i motor. Balon je ogroman i inertan, a visina se menja grejanjem vazduha u kupoli. Mi možemo samo da upravljamo visinom, a pravac ne možemo da kontrolišemo, jer nemamo volan. Biti na visini je fenomenalno, imate snagu vetra koja vas nosi i gledate prirodu bez ikakvog zvuka motora. To se sve tako lagano dešava da i ne primetite – dodao je on.

Priliku da se na nekoliko minuta otisne od tla i uživa u pogledu sa Bagdale dobila je i Sonja Aksentijević (32), koja je boravak među oblacima iznad našeg grada opisala kao nezaboravan doživljaj koji godinama priželjkuje:

– Ovo je predivna manifestacija i svake godine je obavezno posećujem. Ove godine sam imala priliku da poletim i osećaj je zaista očaravajući. Dok ste u korpi, iznad glave je temperatura doslovce sto stepeni, ali kada poletite preplavi vas osećaj uzbuđenja uz malu dozu straha. Kada sam pogledala iznad sebe i ugledala ogroman, ali zaista ogroman balon, ostala sam bez reči. Kada ih gledate sa strane, vi vidite koliko su veliki, ali se tek iz korpe vidi njihova impozantna veličina. Boravak u balonu zahteva održavanje neophodne ravnoteže, pa komešanje putnika, uz povremeno puštanje plina, stvara neobičan osećaj gubitka tla pod nogama.

