Na festivalu „Slobodna zona junior“ razgovor sa autorima

U Alternativnom kulturnom centru „Gnezdo”, trećeg dana festivala „Slobodna zona junior“, prikazana su tri dokumentarna filma, sa različitom tematikom, a o svojim ostvarenjima sa publikom su razgovarala dvojica autora. Tokom četvorodnevnog festivala prikazuje se 12 filmova kratkog formata, koji su nastali kao rezultat Kampa dokumentarnog angažovanog filma i deo su projekta „Naše razlike su naša snaga“.

Film „Epitaf zaboravljenima”, govori o starom jevrejskom groblju u Novom Pazaru, koje je, inače, zaštićen spomenik kulture u tom gradu. Autor filma, Adem Tutić, objašnjava poreklo novopazarskih Jevreja:

– Jevreji u Novom Pazaru su Sefardi koji su došli nakon proterivanja iz Španije i naselili Balkan. Njihova zajednica imala je oko 340 ljudi, a u Novom Pazaru su živeli tri veka. Na njihov najradosniji praznik Puri 1942. godine, nacisti su ih zarobili, deportovali i od tada im se gubi svaki trag. Sve što je bilo jevrejsko postalo je zaboravljeno, a poslednje što je ostalo je jevrejsko groblje.



Tutić ističe važnost tog groblja, koje je, kako on kaže, bilo zapušteno i zaboravljeno.

– Nadam da će ovaj film probuditi kolektivnu svest, naročito što je rekonstrukcija groblja počela neposredno pred snimanje filma. Uhvatili smo poslednji voz. Ovaj film mi je značio, sam njegov proces, pomogao mi je da naučim i razumem tu temu, koja je svakako veća od mene – dodaje on.

Mladi autor poručuje:

– Mislim da bi trebalo da svi ljudi pogledaju u svoje dvorište i u svoje gradove i da se pozabave svojim problemima, pre nego što krenu dalje.



Sinoć je prikazan i film „Ispod kruške, kruška”. Autor ovog filma, Nebojša Resanović, priseća se početka realizacije:

– Prvobitna ideja je bila nešto sasvim drugačije, ali opet sa sličnom pozadinom. Tokom kampa sam shvatio da treba da se fokusiram na stvari koje mi se dešavaju u životu. To je upravo taj konflikt između mog oca i brata. Prvobitna ideja mi je bila da ih pomirim, ali to nije išlo. Tokom procesa rada shvatio sam da je nedostatak komunikacije doveo do tog konflikta. Smatram da su upravo porodični odnosi, jaz generacija i očekivanja roditelja univerzalne teme.

Napominje da je bilo mnogo poteškoća u radu i tih “kočnica” zbog kojih zamalo da odustane.

– Univerzalna tema i odnos u okviru porodice me je naterao da ispričam tu priču, da bi upravo neko drugi izvukao nešto iz toga. Ne treba nikada odustajati – poručuje ovaj mladi autor.

U okviru sinoćnjeg programa prikazan je i film „Oprati pre korišćenja”, autorke Lene Trifunović.

Festival se završava večeras projekcijama filmova „Na naš način“, Marine Todić, „Severni grad“, Teodore Jovanović i „Tišina“, Katarine Jug.

Tokom prve dve večeri festivala prikazani su filmovi „Oktobar“, Vanje Čečen, „Priče iz života tri žene“, Tamare Zelenak, „Šljokica u slepom crevu“, autorke Irene Antin, potom „Čiji? Čija? Čije?“, u režiji Jane Toman, „Oči u oči“, koji potpisuje Jelena Zrnić te „Slučajevi“, Milice Rauški.



Projekat „Naše razlike su naša snaga“, u okviru koga se organizuje festival „Slobodna zona junior“ ima za cilj ima da izgradi kapacitete za prihvatanje kulturnog diverziteta i uspostavljanje interkulturnog dijaloga kod mladih ljudi različitog porekla, kulture i vere, kroz proces neformalnog učenja, interakciju i stvaranje.

Luka Kijačić

Foto: AKC „Gnezdo“