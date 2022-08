Šeširi, od statusnog simbola do modnog detalja

Od prvobitne funkcije da zaštite glavu od toplote ili hladnoće, šeširi su vremenom postali pokazatelj materijalnog, društvenog ili bračnog statusa. I danas su obeležje određenih zanimanja, članovi kraljevske porodice nose ih u svim svečanijim prilikama, dok su za “obične” ljude samo modni detalj. Žene ga nose uglavnom leti, dok su ih muškarci odavno zamenili sportskim kačketima.

U zavisnosti od oblika lica i stila odevanja, biraju se različiti modeli šešira. Lepršavi i heklani, prema rečima prodavaca, trenutno su najaktuelniji kod mladih, dok se starije generacije češce opredeljuju za šešire od slame. Pristupačne cene, kao i širok asortiman, nešto je što kupce dodatno privlači.



–Šešire dosta prodajemo leti. Većina ih kupuje zbog odlaska na letovanje i za razliku od muškaraca koji mnogo ne biraju i važno im je samo da ih štiti od sunca, žene žele da šešir usklade sa garderobom. Biraju modele koji odgovaraju njihovom licu i traže određenu boju – kaže prodavačica u kineskoj radnji.

Šešire kupuju uglavnom žene, a muškarci se češće odlučuju za kačkete.

-Kačkete i biraju, stiče se utisak da im je donekle i važno kako im stoji. Kad uzimaju šešire, što je ređe, to je uglavnom za odlazak u ribolov ili na plažu. Bitno im je samo da im je taman i uglavnom pazare šešire od slame – prenosi prodavačica svoje iskustvo sa kupcima.



Klasičnih šešira, onih koje su nekada nosili stariji ljudi u selima, gotovo i da nema u ponudi u kruševačkim radnjama.

–Niko ih i ne traži. Nosilo se to nekada, sada dolaze neke nove generacije koje nose kačkete, nevezano od godina. Nedavno je došao jedan baš stariji čovek sa sela koji je pazario kačket – navodi jedna prodavačica.

U selima se sve ređe mogu videti muškarci sa šeširima, ali je sve manje i žena sa maramama na glavi. U urbanim sredinama, više “šeširdžija”, primetno je samo kad su velike vrućine.



-Poznajem nekoliko ljudi kojima je šešir obavezan modni detalj, nevezano od godišnjeg doba. To su ljudi koje skoro nikada nisam videla bez šešira na ulici. Valjda im je to neki lični imidž po kome su prepoznatljivi. Šešir nosim samo kad su ogromne vrućine, kod mene je to prinudni modni detalj, ali mi je ipak važno kako mi stoji – kaže sugrađanka Jelena M.

Očigledno, modni detalj koji se, osim što štiti od sunca može savršeno uklopiti uz razne odevne kombinacija, za većinu danas predstavlja samo spas od vrućina. U nekim davnim vremenima, kada je bio pokazatelj položaja u društvu, danas najtraženiji modeli od slame, bili su “rezervisani” za seljake i siromašne iz urbanih sredina, a oni raskošni i unikatni za bogate i uticajne ljude.

Odavno su prošla i vremena kada je šešir bio način modnog izražavanja i obavezan deo odeće, kako za muškarce tako i za žene i kada je bilo nezamislivo da žene izlaze na ulicu bez šešira, a da muškarci prođu pored njih i ne skinu svoj šešir, u znak pozdrava i poštovanja.

Osim sto je važio za simbol elegancije i ženstvenosti, šešir je nekada bio i znak pripadnosti određenoj klasi. Početkom prošlog veka, na primer, industrijalci su uglavnom nosili cilindar, koji je tada važio za skup modni detalj, a mogli su da ga priušte samo imućni ljudi. U komunizmu, šesire su zamenili kačketi sa dodatkom za uši, i na neko vreme, postali najpopularniji modni trend. Šeširi su povremeno odlazili u zaborav, ali su se brzo vraćali. Kroz istoriju, mnogo puta su se menjali modni stilovi, od oblika šešira, preko dekorativnih elemenata, do materijala od koga su izrađivani.

Danas gotovo da ne postoje zanatske radnje u kojima se izrađuju šeširi, a jedina fabrika u našoj zemlji koja ih je proizvodila više ne postoji. Odavno više nema ni njihove prodavnica šešira u Kruševcu, kao ni radnje koju je držala modistkinja Milena Galik, a koja se nalazila u glavnoj ulici, preko puta današnjeg Pozorišta. Šešire danas uglavnom kupujemo u kineskim radnjama gde svakako nema unikata, a ni modistkinja koje bi nam preporučile određeni model.

Šeširima je i danas ostala verna kraljica Elizabeta II, poznata i po ogromnom broju šešira koje poseduje, čak pet hiljada. Za nju se, u periodu od samo godinu dana, napravi čak do pedeset šešira, a može da prođe i po nekoliko godina pre no što odluči da ponovo nosi isti šešir. Takodje, članovi kraljevske porodice nose šešire u svim svečanim prilikama, a ženski su ukrašeni detaljima u vidu cvetnih dezena i perja.

J. Pavlović