Košenje ambrozije u Kruševcu po nalogu Ministarstva poljoprivrede

Od 13. avgusta, koncentracija polenovog zrna ambrozije u Kruševcu prelazi maksimalno dozvoljene granice, te je , po nalogu inspekcije Ministarstva poljoprivrede, započeto košenje lokacije pored Istočne obilaznice na osnovu Uredbe za suzbijanje i uništavanje ambrozije

Ministarstvo poljoprivrede je izdalo poziv lokalnim samoupravama da preduzmu mere u suzbijanju ambrozije.

Kako ističu iz Ministarstva, lokalne samouprave su u obavezi da odmah po prijemu informacija o prisustvu ambrozije na svojoj teritoriji pismeno obaveste vlasnike i korisnike zemljišta i nalože im uništenje ove štetne biljke u roku od 15 dana od prijema obaveštenja.

U slučajevima nepostupanja, komunalne službe dužne su da bez odlaganja obaveste fitosanitarnu inspekciju, koja izdaje rešenja o obaveznom i hitnom uništavanju korovske biljke ambrozije, a ukoliko ni tada ne bude postupljeno u skladu sa rešenjem, postupak sprovodi ovlašćeno lice o trošku nesavesnih subjekata.

Prema tome, Ministarstvo pokreće i sudske postupke protiv korisnika koji nisu postupili po pravilu Uredbe o uništavanju ambrozije.

Inače, prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Kruševcu, maksimum je zabeležen 27. avgusta – 108 polenovih zrna ambrozije po kubnom metru vazduha.

Korovska biljka ambrozija može da se uništi na dva načina – mehanički košenjem u naseljenom mestu i hemijskim putem, upotrebom herbicita u ranoj fazi, van naseljenog mesta. Takođe, i sprovođenjem agrotehničkih mera u vidu obrade zemljišta i nege useva.

Najveće koncentracija polena ambrozije je u jutranjim časovima kad je sunčano i blago vetrovito vreme, a vrednosti se smanjuju u večernjim časovima i posle kiše.

N. L.