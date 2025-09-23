U Parunovcu na Dan slavne 125. motorizovane brigade

Danas je u krugu negdašnje kasarne „Rasina“ u Parunovcu svečano obeležen Dan 125. motorizovane brigade. U znak poštovanja prema hrabrosti i žrtvi pripadnika ove jedinice položeni su venci na spomen-obeležje „Braniocima otadžbine“. Ceremonija je okupila brojne starešine, borce, predstavnike državnih institucija, porodice i prijatelje stradalih, koji su zajedno odali počast onima koji su svoje živote dali za odbranu zemlje. Ovim činom se čuva sećanje na herojski put brigade, koja je kroz decenije ostavila neizbrisiv trag u vojnim i društvenim aktivnostima u zemlji

Svečanosti je prethodio parastos palim borcima, koji je služilo sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve Eparhije kruševačke. Nakon toga, vence su položili državni sekretar Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja Ninoslav Jovanović, zamenik komandanta Komande za obuku general Nebojša Cvetković, gradonačelnik Grada Kruševca Ivan Manojlović, načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić, ratni komandiri, komandanti i borci 125. motorizovane brigade, komandant Rasinske brigade potpukovnik Aleksandar Zdravković, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i porodice i prijatelji boraca. Svečanost je upotpunio hor koji je izveo himnu „Bože pravde“, a zatim je minutom ćutanja odana počast svim stradalima.

– 63. padobranska, 72. specijalna brigada, 53. granični bataljon su bili u našem sastavu tokom rata, 5. bataljon vojne policije, vojni odsek Kosovska Mitrovica, Đakovica i Peć takođe. Ovo je dan 125. motorizovane brigade, a od pre neku godinu i dan Rasinske brigade. Brigada je formirana 23. septembra 1981. godine, nije dugo dejstvovala, 44 godine, formirana je zbog kontrarevolucije, broj ljustva je došao iz slovenskih garnizona i iz Leskovca, prvi komandand je bio Radošević Smiljko, a zadnji Đurković Ljubinko, rasformirana je 2010. godine. Od početka formiranja počelo se radi na uređenju teritorije, naročito u zoni pograničnog dela, od 1981. do 1986. godine rađeni su pojedinačni, grupni i vodni zakloni, 1999. je nekoliko bunkera koristilo i pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova i NATO agresora kad su prešli našu državnu granicu. Brigada se bavila prvenstveno obukom graničara, tokom koje je bila proglašena za najbolju brigadu u Jugoslovenskoj narodnoj armiji 90-ih godina, učestvovala je i u suzbijanju terorizma 1998. i 1999. godine, a najznačajnije učešće je bilo u obezbeđenju državne granice kada je ona produbljena na liniju Peć–Dečane–Đakovica i dalje prema Prizrenu – rekao je general u penziji Dragan Živanović.

Za vreme rata na Kosovu i Metohiji 1999. godine, 125. motorizovana brigada bila je deo Prištinskog korpusa i učestvovala je u brojnim operacijama od odbrane granica do zaštite lokalnog stanovništva. Tokom agresije NATO pakta, jedinica je imala ključnu ulogu u održavanju sigurnosti u zoni pograničnih područja, kao i u sprečavanju pokušaja kopnene invazije na teritoriju Srbije.

Za izuzetne zasluge i hrabrost pokazanu tokom odbrambenih operacija, 125. motorizovana brigada odlikovana je Ordenom narodnog heroja, čime je zauzela posebno mesto u vojnoj istoriji Srbije. Tokom ratnih dejstava, jedinica je pretrpela velike gubitke, 92 pripadnika su poginula, 359 je ranjeno, a šest se i dalje vodi kao nestalo. Uprkos tome što je brigada nosila oreol herojstva, usled reorganizacije Vojske Srbije u posleratnom periodu, 2005. godine doneta je odluka o njenom rasformiranju. Time je formalno prestala da postoji, ali sećanje na njene podvige nastavilo je da živi kroz tradiciju i druge jedinice.