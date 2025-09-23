Trayal na Sajmu Partner 2025

Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2025, dvanaesti po redu, otvoren je danas na Beogradskom sajmu. Među učesnicima je i kruševačka Trayal Korporacija

Jedna od najstarijih srpskih namenskih industrija, kruševačka Trayal Korporacija, od početka svog rada, daleke 1889. godine, deo svoje proizvodnje usmeravala je odbrambenim snagama.

Tokom 136 godina asortiman proizvoda za vojne i policijske snage je proširivan, tako da danas u delu zaštitnih i pirotehničkih sredstava Trayal prednjači.

Na Sajmu Partner 2025 Trayal Korporacija je izložila zaštitna sredstva za nuklearno biološku hemijsku zaštitu lica, glave, tela, ruku i nogu i pirotehnička sredstva. Od novih proizvoda izloženi su zaštitna maska Horizont, kamuflažna mreža, termalni prekrivač, kao i municija i termobarična punjenja u različitim kalibrima.

Državna delegacija na čelu sa predsednikom Vlade Đurom Macutom i ministrom odbrane Bratislavom Gašićem na štandu Trayal Korporacije iskazala je interes za proizvodima Trayala.