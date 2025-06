Trayal Korporacija nastavlja da pomaže kruševačkom sportu: Nova podrška kroz projekat Try All Sport za najuspešnije

U prethodnoj godini Trayal Korporacija je opredelila milion evra za pomoć i podršku kruševačkom sportu. Bez obzira na poteškoće u poslovanju u prvoj polovini ove godine, nije rukovodstvo ovog privrednog giganta, na čelu sa Milošem Nenezićem, generalnim direktorom, ostalo nemo na odlične rezultate pojedinih klubova. Zbog toga je danas, u prelepom ambijentu Jastrebac Lake resorta, osam najuspešnijih sportskih kolektiva nagrađeno novim donatorskim ugovorima

Try All Sport projektom u startu je bilo obuhvaćeno 20 klubova, a mnogi bez finansijske, ali i pomoći u svim aspektima, ne bi uspeli da opstanu. Da je najveći prijatelj kruševačkog sporta Trayal Korporacija je danas, po ko zna koji put dokazala. I sama suočena sa brojnim izazovima u poslovanju, nije ostavila na cedilu klubove koji su, kroz ovaj Projekat napravili značajan iskorak.

Pozdravljajući sportiste, ali i brojne goste, koji takođe imaju zasluge u realizaciji Try All Sport projekta, Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal Korporacije je istakao:

– Želimo još više da omasovimo sport i klubove, posebno u mlađim kategorijama i omogućimo mladim ljudima da ostanu u svom gradu i ne odlaze u neke bolje rangirane klubove. Već da ovde mogu da se dokažu, ali i napreduju. Za to su, naravno, potrebni adekvatni uslovi, ne samo finansijski, već i logistički. Uz podršku Grada, predstavnika naših poslovnih partnera, nastavljamo da ulažemo u kruševački sport, u poboljšanje infrastrukture.

A, imaju se čime pohvaliti klubovi, koji nastavljaju rad uz podršku projekta Try All Sport…

Ženski seniorski tim Odbojkaškog kluba Napredak 037 osvojio je prvo mesto u prvenstvu Druge lige Istok, uz maksimalan učinak – 20 pobeda u 20 utakmica i izborio plasman u Prvu ligu Srbije. To je prvi klub u istoriji kruševačke ženske odbojke koji će nastupati u Prvoj ligi. Projekat Try All Sport pomoći će im da ostvare cilj, a to je plasman u Super liga Srbije. To nije jedina selekcija ovog kluba sa svim pobedama u sezoni, i kadetkinje su osvojile prvo mesto na Regionalnom prvenstvu Srbije sa svih pobedama, bez izgubljenog seta. Zahvaljujući njihovim rezultatima Kruševac je bio domaćin finalnog turnira prvenstva Srbije. Tradicionalno su bili i organizatori Vidovdanskog turnira u odbojci na pesku, na kome je, samo iz ovog kluba i njihove škole odbojke, učestvovalo 250 odbojkašicama.

Prvi tim Omladinskog košarkaškog kluba Kruševac izborio je ulazak u viši rang, Prvu srpsku ligu, prvi put posle 16 godina. U narednoj sezoni žele da nastave sa vraćanjem dobrih igrača iz Kruševca u svoj tim. Juniori i kadeti se visoko kotiraju na tabeli Međuregionalne lige Srbije, a predstoji im učešće u kvalifikacijama za Jedinstvenu ligu Srbije. Pioniri, mlađi pioniri i Škola košarke imaju duplo više članova nego ranije, što doprinosi popularizaciji košarke u Kruševcu.

Stonoteniski klub Ping Pong je osvojio sedam nacionalnih medalja, 41 medalju sa regionalnih i međunarodnih takmičenja. Sa 16 pobeda i bez i jednog poraza postali su prvaci Kvalitetne lige Srbije i plasirali se u Drugu ligu. Nabavili su opremu i omogućili redovne treninge i izazvali interesovanje, posebno među školarcima za ovaj sport. Predstoje im bodovni turniri na nivou Srbije, a cilj je da budu među 12 najboljih u zemlji, ali i da beleže dobre rezultate u prvenstvu Druge lige.

Klub ritmičke gimnastike Nika postoji u Kruševcu tek 12 godina, a ima već tri državne prvakinje u različitim kategorijama u individualnom programu. U narednoj sezoni planiraju učešća na državnim i međunarodnim takmičenjima i obzirom da imaju sve više članica, planiraju da u takmičarski program uvrste i najmlađe kategorije.

Fudbalski klub Trayal zahvaljujući rezultatima u poslednjih sedam kola – pet pobeda uz dva nerešena ishoda ostao je u Prvoj ligi Srbije, a cilj za narednu takmičarsku sezonu je plasman u plej – of. Omladinci su se drugi put u istoriji, a kadeti prvi put takmičili u najvišem rangu, Kvalitetnoj ligi Srbije. Omasovili su Klub, osnovali Školu fudbala za uzrast od 6 do 12 godina sa preko 100 članova.

Kik boks klub Car Lazar je osvojio prvo mesto u Regionu Centralne Srbije u konkurenciji 28 klubova. Na državnom nivou su u prvih pet najuspešnijih, među 90 registrovanih klubova. U pojedinačnoj konkurenciji imaju šest državnih prvaka u različitim kategorijama i disciplinama. Obzirom da su deca, članovi ovog kluba trenirali u neuslovnom prostoru, zahvaljujući donatorskom fondu Try All Sport dobili su novi prostor, koji pruža mnogo bolje uslove za trening, pa se interesovanje dece, a naročito devojčica za ovaj sport značajno povećalo. U kratkom periodu su duplirali broj članova. U narednoj polusezoni očekuju jedno međunarodno takmičenje, državno prvenstvo i dva takmičenja Regiona Centralna Srbije. Glavni cilj je opstanak na prvom mestu Regiona Centralne Srbije i u prvih pet klubova u zemlji.

Kik boks klub Puls ima dvostrukog seniorskog prvaka države – Veljka Koturovića. Jovan Ćurčić je juniorski šampiona države, a očekuje se da posle narednog kruga takmičenja bude član reprezentacije. Juniorski prvak Centralne Srbije je Ilija Antić. U ovoj godini takmičari KBK Puls osvojili su 19 medalja, od toga devet zlatnih. Zahvaljujući donaciji fonda Try All Sport imaju novi prostor za treninge sa profesionalnim uslovima. U prethodnom periodu su više nego duplo povećali broj članova. Planiraju učešće na evropskim takmičenjima i Svetskom kupu.

Tekvondo klub Bagdala je u ovoj godini osvojio 19 medalja, od toga sedam na državnim takmičenjima, a u prethodnoj godini 16, devet sa takmičenja na nacionalnom nivou. Ovaj klub, jedini za ovaj sport u Rasinskom okrugu postoji više od 20 godina. Do kraja ove godine takmičari TK Bagdala nastupiće na 12 međunarodnih takmičenja, pre toga učestvovati na letnjim kampovima tokom jula i avgusta.

Predstavnici svih klubova, uz simbolične poklone, zahvalili su se Milošu Neneziću i Trayal Korporaciji i najavili – nove uspehe.