Radovi na Gimnaziji zaustavljeni – izvođač prekršio ugovor

Gradonačelnik Ivan Manojlović održao je konferenciju za medije povodom radova na zgradi Gimnazije i tom prilikom je istakao da su skele uklonjene, a radovi zaustavljeni zbog toga što je izvođač radova prekršio ugovornu obavezu

Gradonačelnik Kruševca je podsetio da je Grad još 5. avgusta 2024. godine uputio Ministarstvu prosvete molbu za pomoć oko sanacije fasade Gimnazije, ali odgovor nije stigao. Nakon što je Ministarstvo u novembru 2024. raspisalo javni poziv, Kruševac je predao svu potrebnu dokumentaciju, ali ni tada nije bilo reakcije nadležnog ministarstva.

Zbog ozbiljnih problema na fasadi prema Obilićevoj ulici i u dvorištu škole, republička inspekcija je u januaru 2025. zabranila korišćenje školskog dvorišta. Grad je tada odlučio da, iz budžetskih rezervi, finansira radove i prebaci sredstva na finansijski plan Gimnazije, koja je sprovela javnu nabavku. Na konkursu su se javila četiri ponuđača, ali je samo jedan ispunio uslove i sa njim je zaključen ugovor. Radovi su počeli 8. jula 2025. sa rokom od 120 dana, istakao je Manojlović.

– Celokupan deo odnosa Grada prema tom objektu je bio da se pronađu ta sredstva kako bi se rešio problem. Prebacivanjem sredstava, Gimnazija se javila kao investitor, te je ova škola bila u obavezi da raspiše javnu nabavku. Kao što je dostupno na portalu javnih nabavki, a i prema našim saznanjima, tom prilikom se javilo četiri ponuđača, od čega je samo jedan ispunjavao uslove da bude odabran za izvođača radova. Potom je Gimnazija zaključila ugovor sa adekvatnim izvođačem radova.

Gradska uprava je odredila Direkciju za urbanizam kao nadzor nad izvođačem radova. Nadzor ima specifičnu zakonodavnu ulogu u procesu kontrole, dok je izvođač po zakonu dužan da odredi odgovorno lice koje snosi punu odgovornost tokom celog trajanja radova, dodao je Manojlović.

On je objasnio da su se u međuvremenu obratili Ministarstvu prosvete i predložili da se razmotri mogućnost da se nastava privremeno izmesti iz zgrade Gimnazije, kako bi radovi mogli da se nastave bez ometanja. Ipak, istakao je da nijedan drugi objekat u Kruševcu nema kapacitet da prihvati toliki broj učenika, dok bi prelazak na onlajn nastavu zahtevao dodatne pripreme i organizaciju, zbog čega bi đaci izgubili dragoceno vreme.

Naveo je i da je prilikom kontrole utvrđeno da je izvođač angažovao podizvođača, iako je ugovorom bio u obavezi da to ne čini. Zbog tog kršenja ugovora, Grad je uputio zvaničan dopis direktorki Gimnazije sa zahtevom da odmah raskine ugovor, a izvođaču je naloženo da ukloni skele i svu pripremnu opremu sa gradilišta.

– Žao mi je što smo došli u ovu poziciju i žao mi je što su određeni zaposleni u ovoj obrazovnoj ustanovi na društvenim mrežama likovali navodeći da su ostvarili određenu vrstu pobede. Za mene lično ovo ne predstavlja nijednu vrstu pobede za bilo koga, već žaljenje zato što nismo završili da ta škola bude takva kakva treba da bude. Očekivao sam zajedničko razumevanje svih – odbornika pozicije i opozicije, prosvetnih radnika, roditelja, učenika – da svako na svoj način olakša da se radovi završe. Nažalost, nismo uspeli.

Gradonačelnik je istakao da i pored izjave da će vratiti nadležnost nad sanacijom zgrade Ministarstvu prosvete, veruje da će zajedno sa svojim saradnicima pronaći način kako bi se zgrada sanirala u potpunosti.

– Želim da se izvinim svim đacima i roditeljima zbog neprijatnosti koje su imali. Neću ulaziti u to da li je neko bio lakše ili teže povređen – šta god da se dogodilo, to je strašno i posmatram ga iz ugla roditelja. Smatram da je svima jasno u kom pravcu se želelo usmeriti čitavu situaciju i zato neću dalje komentarisati. Ne osuđujem ni one koji su davali zlurade komentare, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ipak, moram da naglasim da izvođač radova u ovom slučaju snosi punu odgovornost, a da neke stvari, poput ove, jednostavno nisu uvek u nadležnosti Gradske uprave.

Gradonačelnik je zaključio da bilo kakvi radovi neće biti mogući sve dok traje školska godina. Ipak, istakao je da će iskoristiti ovaj vremenski period da se sprovede nova javna nabavka, te da se sa radovima počne tokom letnjeg raspusta.

N. L.