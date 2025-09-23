U prva tri dana akcije ROADPOL u Kruševcu sankcionisano 219 vozača

Evropska akcija “ROADPOL”, koja se istovremeno sprovodi u brojnim zemljama, sprovedena je protekle sedmice i na području Kruševca. Tokom sedam dana policijske kontrole, posebna pažnja bila je usmerena na podizanje nivoa bezbednosti u saobraćaju i ukazivanje na to koliko je odgovorno ponašanje vozača ključno za smanjenje rizika od nesreća

Prvi rezultati pokazali su da je situacija na kruševačkim ulicama zabrinjavajuća. Samo tokom prva tri dana kontrole, evidentirano je čak 219 prekršaja, što govori da značajan broj učesnika i dalje ignoriše propise i ugrožava bezbednost drugih. Akcija je juče završena, a trajala je ukupno sedam dana.

– Akcija je usmerena na sve prekršaje koji su osnovni uzrocnici saobraćajnih nezgoda, tu prvenstveno mislimo na prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, nepropisno preticanje, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci i svih onih prekršaja koji mogu dovesti do saobraćajnih nezgoda. Za prva tri dana je na području Kruševca prekontrolisano 398 vozača, od kojih su sankcionisana 219, najveći broj prekršaja je bilo nedozvoljeno prekoračenje brzine – 126 prekršaja, četiri pod dejstvom alkohola, 21 vozač koristio je mobilni telefon u toku vožnje, 23 vozača nisu koristila sigurnosni pojas tokom vožnje – komandir saobraćajne policije Kruševac Aleksandar Miljković.

Statistika akcije jasno pokazuje da neodgovorno ponašanje vozača i dalje predstavlja ozbiljan izazov, naročito kada je reč o navikama koje se olako ponavljaju iz dana u dan. Zbog toga ovakve kontrole ostaju važno upozorenje da bezbednost na putevima zavisi pre svega od savesnosti učesnika. Policija najavljuje da će i ubuduće sprovoditi slične akcije, dok se od vozača očekuje da većom disciplinom doprinesu zaštiti života i imovine.