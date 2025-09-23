Radoslav Batak novi šef stručnog štaba FK Napredak

Kruševački superligaš je uvek u žiži, jedan od najvećih klubova na srpskim prostorima, bez obzira na poziciju na tabeli i ma koliko je ona u ovom trenutku nezavidna. Potvrđuje to i činjenica da su, posle ostvake Milana Nikolića, čelnicima klubova stigle brojne preporuke za novog šefa stručnog štaba.

Jasno je da je Kruševljanima u ovom trenutku potreban iskusan, ali i ambiciozan stručnjak sa vizijom, kome su poznate superligaške prilike i koji dobro zna igrače, kako ovdašnje, tako i konkurentskih klubova. I, doneta je odluka da novi šef stručnog štaba FK Napredak bude Radoslav Batak!

Radoslav Batak ima 48 godina. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri radio je na Tajlandu, bio selektor kadetske reprezentacije Srbije, vodio Novi Pazar, po dva puta Vojvodinu i niški Radnički, sa kojim je u sezoni 2021/22 osvojio četvrto mesto i izborio plasman na evropsku scenu.

U novom stručnom štabu su i trener – analitičar Dejan Medić i kondicioni trener Marko Prentović, dok je iz starog saziva ostao trener golmana Srđan Soldatović.