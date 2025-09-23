Katastrofalna demografska situacija u dolini Ribarske Reke

Katastrofalnu demografsku situaciju u dolini Ribarske Reke karakteriše desetkovan broj učenika od prvog do osmog razreda osnovne škole i zatvaranje područnih odeljenja

Magistar pedagogije u OŠ „Velizar Stanković Korčagin“ Veliki Šiljegovac Esad Popara kaže: „U dvanaest osnovnih škola u dolini Ribarske reke, koja obuhvata 22 naseljena mesta — od Mojsinja do Boljevca — situacija sa brojem učenika je do pre dve-tri godine bila zabrinjavajuća, a od 1. septembra 2025. godine postala je alarmantna. Škola je zatvorila još jedno svoje područno odeljenje — u Belasici. Pre nekoliko godina isto se dogodilo sa područnim odeljenjima u Zubovcu i Velikom Krušincu.

U školi u Boljevcu, od prvog do četvrtog razreda pohađa nastavu samo jedan učenik — učenik drugog razreda iz porodice Zorana Pavlovića, koji ima jedanaestoro dece. U odeljenju škole u Đunisu, od prvog do četvrtog razreda, ima svega troje učenika — jedan u prvom razredu i dvoje u četvrtom. U školi u Sušici, koja je do pre nekoliko godina bila primer brojnosti generacija i imala po tri do četiri odeljenja, danas ima svega 13 učenika. Od toga, po troje u prvom i trećem razredu, u drugom razredu nema nijednog učenika, a u četvrtom je sedmoro učenika, raspoređenih u dva odeljenja.

U Zebici, od prvog do četvrtog razreda, ima svega dva učenika — jedan u trećem razredu i jedan u četvrtom. U Rosici, od prvog do četvrtog razreda, ima svega dva učenika — oba u drugom razredu. Sušica je, posle Velikog Šiljegovca i Kaonika, nekada imala najviše učenika u odnosu na sva sela u dolini Ribarske reke.

Mr Esad Popara priprema monografiju Osnovne škole „Velizar Stanković Korčagin“ iz Velikog Šiljegovca, povodom 160 godina postojanja, pod nazivom „Zdanje znanja na brdu“. Veoma su zanimljivi podaci koji se tiču problema broja učenika: nekada je škola u Velikom Šiljegovcu u svojim područnim odeljenjima imala 341 učenika, a danas, u istim i dodatno uključenim odeljenjima potpunih osmorazrednih škola u Kaoniku i Ribaru, ima svega 26 učenika.

Područna odeljenja: Đunis, Rosica, Boljevac pripadala su potpunim osmogodišnjim školama Kaonik i Ribare.

