Rukometašice Napretka u sredu dočekuju Železničar

Rukometašice Napretka posle dobrog starta u prvenstvu Super lige Srbije, u kojem su sa terena prosto počistile favorizovanog domaćina – beogradski Partizan, dobivši ga sa osam golova razlike, u 2. kolu u Kruševcu dočekuju ekipu Železničara iz Inđije. Susret se igra u sredu (24. septembar) sa početkom u 19.30 u Hali sportova

– U goste nam dolazi ekipa koja je trostruki šampion zemlje, višestruki osvajač kupa i super kupa kao i učesnik evropskih takmičenja. Mi ćemo na terenu pružiti zadnji atom snage kako bi došli do pozitivnog rezultata, nećemo biti kompletni, na žalost, jer nam se desio veliki peh na utakmici sa Partizanom kada nam se povredila najspremnija igračica i kapiten ekipe Iva Đorđević za koju nemamo adekvatnu zamenu na mestu na kojem igra. U prvi mah se činilo da se ne radi o težoj povredi, međutim dodatnim pregledima koji su urađeni po svemu sudeći nije tako. Uradićemo još medicinskih provera i tražiti mišljenja lekarskih stručnjaka kako bi bili sigurni o kakvom stepenu povrede je reč, pa ćemo videti kakvo lečenje je potrebno da se preduzme.

Ovom prilikom apelujemo na navijače da dođu na ovu utakmicu u što većem broju i daju vetar u leđa devojkama kako bi na njihovim krilima došli do pozitivnog rezultata, a takođe i na ljude dobre volje i sponzore da nam u ovoj delikatnoj situaciji pomognu kako bi na najbolji mogući način reprezentovali naš grad u najkvalitetnijem rangu takmičenja, jer pregledi i lečenja sportista kao i samo takmičenje u najvišem rangu zahtevaju izdvajanje velikih novčanih sredstava, pa nam je pomoć jako potrebna, istice direktorka kluba Ljiljana Maksić Knežević.