Direktori iz Kruševca i Smedereva uhapšeni zbog utaje poreza

Poreska uprava saopštila je da su direktori dva privredna društva iz Smedereva i Kruševca lišeni slobode zbog sumnje da su utajili više do 16,9 miliona dinara poreza

Postoji osnovana sumnja da je osnivač i direktor privrednog društva iz Smedereva, u periodu od februara do juna ove godine, u nameri da delimično izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, u svojim poslovnim knjigama evidentirao račune neistinite sadržine, ukupne vrednosti od 105.097.040 dinara, sa pripadajućim PDV-om od 16.907.840 dinara.

Takođe, osnovano se sumnja da je direktor privrednog društva iz Kruševca sačinio i ustupio pomenute račune privrednom društvu iz Smedereva, iako promet dobara nije izvršen, čime je omogućeno izvršenje krivičnog dela poreska utaja i izvršeno krivično delo falsifikovanja službene isprave.

Na taj način su umanjili poresku obavezu PDV-a i oštetili budžet Republike Srbije za navedeni iznos.

Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će uz zajedničku krivičnu prijavu biti sprovedeni nadležnom javnom tužilaštvu.