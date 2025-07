Radovi na fasadi Gimnazije počinju naredne nedelje

Tokom sledeće nedelje počinju radovi na rekonstrukciji fasade celokupnog objekta Gimnazije u Kruševcu, a predviđen rok radova je 120 dana

Izvođać je Investment projekt group, dok je sredstva obezbedila Gradska uprava u iznosu od oko 24 miliona dinara.

Podsećamo, gradonačelnik Ivan Manojlović je naveo da je Gimnazija 3. decembra prošle godine konkurisala sa predlogom projekta rekonstrukcije fasade, uputivši poziv za podnošenje predloga projekta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije. Ukupna procenjena vrednost radova bila bi oko 42 miliona dinara, od čega je Ministarstvo trebalo da obezbedi 18 miliona, a ostatak Grad Kruševac.

– S obzirom da do 11. marta ove godine nije stigao odgovor od Ministarstva prosvete, Gradska uprava je opredelila sredstva u iznosu od 24.278.786 dinara. Ako se neko pita zbog čega su to manja sredstva od onih koja smo tražili od resornog Ministarstva, to je zato što smo prvobitno planirali da osim rekonstrukcije fasade uradimo i zamenu kompletne stolarije, da uredimo mokre čvorove… Pošto nismo dobili sredstva, radiće se samo fasada, to nam je sada prioritet, pre svega zbog bezbednosti.

Pored toga, kruševačka Gimnazija 7. i 8. jula planira da upiše po četiri odeljenja društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera i po jedno odeljenje od ukupno tri specijalizovana obrazovna profila.

N. L.