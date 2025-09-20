Simulator vožnje i „pijane naočare“ na Festivalu balona

U okviru Međunarodnog festivala balona na Bagdali, posetioce u subotu i nedelju od 16h očekuje zanimljivo i edukativno iskustvo. Biće postavljen simulator vožnje koji verno prikazuje uslove iz stvarnog saobraćaja, a svi zainteresovani imaće priliku da se besplatno oprobaju u vožnji

Ova savremena sprava omogućava realistično iskustvo upravljanja vozilom u različitim uslovima saobraćaja, od gradske vožnje do složenijih situacija na putu. Simulator prikazuje reakciju automobila na gas, kočnicu i kvačilo, pa je posebno koristan za one koji još uvek nisu seli za pravi volan. Uz to, pruža i zabavu i priliku za testiranje spretnosti onima koji već imaju vozačko iskustvo.

Posebnu pažnju privlači i mogućnost isprobavanja „pijanih naočara“, koje na realističan način simuliraju vožnju pod dejstvom alkohola. Na ovaj način učesnici mogu da uvide koliko alkohol utiče na percepciju i reflekse, čime se šalje važna poruka o značaju odgovorne i bezbedne vožnje.

Organizator programa je Auto škola Dule, u saradnji sa Gradom Kruševcem i Turističkom organizacijom Kruševac.

M.M.