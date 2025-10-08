Javna sednica o planu detaljne regulacije parka Bagdala 9. oktobra

Postavljeno: 08.10.2025

Gradska uprava grada Kruševca, Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo, na osnovu člana 65. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („sl. Gl. Rs” br. 32/19, 47/25) izdaje sledeće obaveštenje:

Javna sednica Komisije za planove Grada Kruševca na kojoj će se raspravljati o obavljenom javnom uvidu u nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Park Bagdala u Kruševcu (u delu urbanističkih potcelina A1 (deo) i A2), koja je zakazana za 9. oktobar u 10 časova u kancelariji broj 48 Gradske uprave Grada Kruševca, iz tehničkih razloga, održaće se u zakazanom terminu, 9. oktobra u 10 časova, u Sali Doma sindikata.

