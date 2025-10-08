Prva prezentacija projekta „Graditelji mira, graditelji porodice”

Humanitarna organizacija „Graditelji mira”, pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, u saradnji sa Gradom Kruševcom i Predškolskom ustanovom „Nata Veljković”, juče je u vrtiću u Čitluku odžala prvu prezentaciju projekta „Graditelji mira, graditelji porodice” koji ima za cilj zagovaranje populacione politike

Grad Kruševac izdvaja značajna sredstva za mere populacione politike. Ove godine izdvojeno je preko 109 miliona dinara u te svrhe. Jedna od ključnih mera je zagovaranje populacione politike koja se vrši kroz različite tribine, skupove i aktivnosti.

– Grad Kruševac izdvaja značajna sredstva i to u različitim sferama, kako za decu predškolskog, tako i za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Cilj nam je da radimo na unapređenju kvaliteta života naših roditelja. Ova tribina usmerena je da roditeljima predstavimo koje su to ključne mere populacione politike koje su utvrđene pravilnikom o ostvarivanju mera populacione politike i koji su to uslovi koje oni moraju da ispune kako bi mogli da ostvare konkretna prava u oblasti populacione politike – istakla je Zorana Pavlović iz Službe socijalne i zdravstvene zaštite.

Danas će u Velikom Šiljegovcu biti održana druga tribina u PU Nata Veljković sa mališanima.

Grad Kruševac svake godine povećava izdvajanje za unapređivanje populacione politike jer su deca budućnost grada. Poseban akcenat stavlja se na unapređivanje položaja dece kao i podršku roditeljima da sa puno pažnje i ljubavi neguju svoju decu.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube RTK