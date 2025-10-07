Večeras je u Kući Simića otvorena izložba 101 tašna kojom je otpočeo program obeležavanja Dana oslobođenja grada u Prvom i Drugom svetskom ratu.

Na izložbi su prikazane tašne iz privatnog vlasništva od početka 20. veka do danas. Planirana kao privremena postavka u Kući Simića, sredinom prošle godine se preselila na portal Virtuelni muzej. Od ove godine izložbu će posetioci moći da vide u Kući Simića.

Na otvaranju izložbe prisutnima je dobrodošlicu poželeo direktor Narodnog muzeja Kruševac Nikola Pantelić, koji je prisutnima poželeo da uživaju u izložbi.

O izložbi je govorila autorka izložbe Zorana Drašković Kovačević.

-Tašne su kroz istoriju bile ukras, a sada su već odraz luksuza, odnosno stila. Menjale su se ne samo u zavisnosti od modnih trendova, već i od situacije u okruženju. Od večeras će Kruševljani moći da pogledaju stotinu tašni 44 učesnika. Jedna od najstarijih je tašna Marijole Stojadinović- istakla je autorka izložbe, viši muzejski pedagog Zorana Drašković Kovačević.

Na realizaciji izložbe radila je Vesna Bogdanović, a autorka teksta u katalogu je istoričarka umetnosti Natalija Anđelković.

Otvaranju izložbe prisustvovala je pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić.

Ognjen Milićević