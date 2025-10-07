Gradonačelnik predstavio program povodom Dana oslobođenja grada

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović održao je danas konferenciju za medije povodom obeležavanja 14. oktobra Dana oslobođenja Kruševca

– Danas imamo priliku da obavestimo javnost o programu za Dan oslobođenja grada Kruševca. Ustanove u kulturi su dale svoje predloge, organzacioni odbor je doneo program. Pozivi su upućeni i za prisustvo naših gradova pobratima iz Republike Srpske, Mađarske, Grčke, Bugarske, Rumunije i Rusije.

Koncert KUD- a „14. oktobar“ biće održan u Kruševačkom pozorištu 13. oktobra u 12 časova.

14. oktobra će u organizaciji Udruženja penzionera Kruševac i Kulturnog centra, u Vidovdanskoj ulici biti održana Međunarodna manifestacija folklora veterana „Ja imam talenat“. Defile od fontane do Spomenika kosovskim junacima počinje u 11 časova.

Od 12 do 14 časova očekuje nas takmičenje kulturno- umetničkih društava i proglašenje pobednika.

Istog dana u 18 časova planirano je da se održi i svečana akademija povodom Dana oslobođenja Kruševca u Drugom svetskom ratu.

15. oktobra od 8 do 14 časova u foajeu kruševačkog pozorišta biće organizovana tradicionalna oktobarska akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta – najavio je gradonačelnik i zahvalio se svim direktorima ustanova koje će uzeti učešća u manifestaciji.

Nakon njega predstavnici ustanova u kulturi predstavili su pojedinačno svoje programe.

Iz Sporskog saveza grada Kruševca su naveli da će na dan oslobođenja grada biti organizovan Sajam sportova u Hali sportova od 11 do 14 časova. Na Sajmu će učešće uzeti tridesetak klubova iz grada Kruševca.

U organizaciji Kulturnog centra Kruševac, u ponedeljak, 13. oktobra, sa početkom u 10 časova, održaće se likovna kolonija na Slobodištu. Članovi udruženja RASINIUS i „Dimitrije Simić“ zajednički će izložiti svoja dela.

Istog dana u Mozaik sali Gradske uprave u 19 časova ljubitelje klasične muzike očekuje koncert najlepših srpskih solo pesama i operskih arija u izvođenju soprana Milene Damjanović i pratnji pijaniste Milivoja Veljića.

Kulturni centar 14. oktobra priprema i kolaž program povodom polaganja venaca kraj spomenika na Rasini u znak sećanja na stradale ruske vojnike u Drugom svetskom ratu.

Povodom dana oslobođenja grada, 14. oktobra u 18 sati u kruševačkom pozorištu će se održati svečana akademija. Ova akademija pokušaće da da odgovore koliko su današnje generacije Kruševljana i Kruševljanki dostojne svojih slavnih predaka kroz prelomne trenutke Kruševca i Srbije kroz istoriju.

Tradicionalni koncert KUD- a „14. oktobar“ biće održan 13. oktobra u 20 sati. Karte su besplatne, a zainteresovani sugrađani ih mogu preuzeti u prostorijama KUD- a „14. oktobar“.

Tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi će se održati u foajeu kruševačkog pozorišta, 15. oktobra od 8 do 14 časova.

Istorijski arhiv Kruševac je već od 1. oktobra započeo sa organizacijom programa za učenike osnovnih škola – edukativne radonice „Dani istorije kruševačkog kraja“.

U holu Bele sale, 15. oktobra u 12 časova biće priređena izložba „Istaknuti borci Rasinskog okruga u Drugom svetskom ratu“ i okrugli sto „Ekonomske i političke prilike između dva rata“.

Budući da je oktobar mesec starih, Istorijski arhiv Kruševac 23. oktobra u saradnji sa Gerontološkim centrom prirediće izložbu „Stari zanati kruševačkog i aleksandrovačkog kraja“.

U prostorijama Narodne biblioteke Kruševac u četvrtak u 19 sati biće priređen program u kome će učešće uzeti glumci kruševačkog pozorišta.

U petak će predavanje održati istoričarka, dr Maja Vidović, a biće održano i predstavljanje knjige Vladimira Krivošejeva i Radeta Ristanovića „Okupirana kultura: nacisti, kolaboracionisti, muzeji i kulturna dobra u Srbiji tokom Drugog svetskog rata“.

U Kući Simića večeras u 18 časova biće svečano otvorena izložba „101 tašna“.

U četvrtka, 9. oktobra u 19 sati biće otvorena 65. oktobarska izložba na kojoj će se predstaviti 35 autora, od kojih su mnogi mladi kruševački likovni stvaraoci.

Trinaestog ili četrnaestog oktobra u saradnji sa Vojnim muzejom, Narodni muzej Kruševac prirediće izložbu „Dostojni“.

14. oktobra biće položeni venci na spomenik palim ruskim vojnicima kraj Rasine, a grad će posetiti i delegacije visokih vladinih zvaničnika.

Konferenciji je prisustvovala načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić, pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić i predstavnici kulturnih ustanova.

Ognjen Milićević