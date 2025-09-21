Počele prijave za „Prirodni izazov: Timski duh u prirodi“ na Bagdali
Postavljeno: 21.09.2025
Počela je prijava za učešće u drugom izdanju sportskog spektakla za najmlađe – „Prirodni izazov: Timski duh u prirodi“, koji se organizuje po Konkursu za implementaciju Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca
Manifestaciju realizuje Sportsko udruženje „Divlji zec“, a finansira Grad Kruševac.
Događaj će biti održan u nedelju, 12. oktobra 2025. godine, na Bagdali, poznatoj po svežem vazduhu i prostoru idealnom za rekreaciju i trčanje.
Program:
• 12:00 – okupljanje učesnika, zagrevanje, druženje i poslednje strategije pred start
• 12:30 – početak trka po kategorijama
Pored trka, mališane i njihove porodice očekuju i vežbe oblikovanja i zagrevanja tela, edukativne igre kroz koje će deca moći da nauče nešto novo, ali i zabavni sadržaji uz koje će druženje biti nezaboravno.
Organizatori poručuju deci da pripreme najbrže patike i pobednički ples, jer ih čeka prava avantura.
Veliku podršku i ove godine pružaju sponzori Jaffa i Argeta, kojima organizatori upućuju zahvalnost.
M.M.
Ambrozija u punom cvatu – Kruševac već nedeljama iznad dozvoljenih granica
Komentari