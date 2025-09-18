Ambrozija u punom cvatu – Kruševac već nedeljama iznad dozvoljenih granica

Cvetanje ambrozije pravi velike probleme građanima Srbije, a u Kruševcu od 13. avgusta koncentracija polenovog zrna ove biljke prelazi maksimalno dozvoljene granice

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Kruševcu, maksimum je zabeležen 27. avgusta – 108 polenovih zrna ambrozije po kubnom metru vazduha.

S obzirom da se najavljuje toplo i sunčano vreme i naredne nedelje, Jasmina Kitanović, specijalistkinja biosanitarne tehnike iz Zavoda za javno zdravlje, očekuje da koncentracija polena ambrozije nastavi da prelazi maksimalno dozvoljene granice.

Najveće koncentracija polena ambrozije je u jutranjim časovima kad je sunčano i blago vetrovito vreme, a vrednosti se smanjuju u večernjim časovima i posle kiše.

Kod osetljivih osoba koje burno reaguju na polen, javlja se reakcija u vidu upale očiju, kijavice, svraba u nosu i grlu, curenja iz nosa, te otežanog disanja.

– Kako bi se zaštitile od alergena, alergične osobe ne treba da šetaju u ranim jutarnjim časovima, niti da otvaraju prozore od stana i automobila. U šetnju treba ići posle kiše ili u večernjim časovima, treba koristiti klime sa filterima koje ne uvlače polen, a po ulasku u stan tuširati se i oprati kosu kako bi se polen uklonio – savetuje naša sagovornica.

Takođe, Jasmina Kitanović ističe da se na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine mogu pronaći aktuelni podaci o koncentraciji polena određenih biljaka, kao i to da li su u porastu ili u opadanju.

Inače, uređaj za merenje koncentracije polena u vazduhu se nalazi na krovu zgrade Dijagnostičkog centra i svakog dana se vrši analiza polena, a pokriva 60 kilometara u prečniku.

Kako navodi BBC na srpskom, početkom septembra na Novom Beogradu, u jednom danu je izmereno 1.010 pz/m3, dok je granična vrednost, za koju se smatra da može izazvati alergijsku reakciju, 30 pz/m3.

Dodaje se da se prekoračenje graničnih vrednosti vidi i u većini drugih gradova ovog leta, ali u manjoj meri nego u Beogradu.

Van prestonica, situacija je najgora u prigradskoj opštini Obrenovcu, gde je u jednom danu izmereno 1.123 pz/m3. U ovom mestu zabeleženo je i najveće prisustvo polena ambrozije u Srbiji – u avgustu 2019, kada je izmereno 2.136 pz/m3.

Jedan od retkih gradova u kome nije bilo prekoračenje graničnih vrednosti polenovog zrna u vazduhu ovog avgusta i početkom septembra bio je Zaječar, na istoku Srbije.

Zbog toga, pokret Kreni-Promeni je juče Ministarstvu zdravlja predao peticiju sa više od 50.000 potpisa građana kojom se traži „hitna reakcija nadležnih institucija zbog nedovoljno koordinisanih, neredovnih i neefikasnih mera suzbijanja ambrozije u Srbiji, uprkos njenim sve ozbiljnijim posledicama po zdravlje ljudi, kvalitet života i životnu sredinu.“

Sa druge strane, Ministarstvo poljoprivrede je izdalo poziv lokalnim samoupravama da preduzmu mere u suzbijanju ambrozije:

– U skladu sa Obaveštenjem, lokalne samouprave su u obavezi da odmah po prijemu informacija o prisustvu ambrozije na svojoj teritoriji pismeno obaveste vlasnike i korisnike zemljišta i nalože im uništenje ove štetne biljke u roku od 15 dana od prijema obaveštenja. U slučajevima nepostupanja, komunalne službe dužne su da bez odlaganja obaveste fitosanitarnu inspekciju, koja izdaje rešenja o obaveznom i hitnom uništavanju korovske biljke ambrozije, a ukoliko ni tada ne bude postupljeno u skladu sa rešenjem, postupak sprovodi ovlašćeno lice o trošku nesavesnih subjekata. Informacija o upućenom dopisu dostavljena je i načelnicima okruga, koji će kao koordinatori pratiti i podržavati rad lokalnih samouprava u primeni ovih mera – ističe se, između ostalog, u saopštenju Ministarstva.

Ipak, Nikola Stanković iz Pokreta Kreni-Promeni povodom ovog poziva Ministarstva navodi da je „dobro da su se probudili, ali što se tiče ove sezone to je jako kasno jer je ambrozija uveliko u cvetu“.

– Polen je svuda oko nas u vazduhu. Samo košenje će ga samo rasprašiti, takođe u roku od dve, tri nedelje biljka može ponovo da procveta – istako je Stanković.

Iz ovog Pokreta ističu da je potrebno sistemsko rešenje države ovog problema, a u svojoj peticiji između ostalog su naveli i primere dobre prakse. Tako je u Mađarskoj zakonom propisana obaveza uklanjanja ambrozije za sve vlasnike zemljišta, dok je uključen i inspekcijski nadzor i kazne do 1.500 evra za neuklanjanje.

Ambrozija je danas rasprostranjena na svim kontinentima i predstavlja jedan od najupornijih i najopasnijih korova.

U Srbiji je njen uticaj posebno izražen – u periodu od 1976. do 2000. godine njena zastupljenost u korovskoj flori povećana je čak devet puta, sa svega dva na 18 odsto. Danas se pretpostavlja da je taj procenat još viši, a najgušće populacije formiraju se u severnim i centralnim delovima Srbije, gde ambrozija proizvodi ogromne količine polenskih zrna.

Ova biljka izaziva ozbiljne zdravstvene probleme, pre svega alergijske reakcije. Polen ambrozije posebno pogađa disajne organe, pa su rinitis i bronhijalna astma najčešće tegobe. Često se javljaju i zapaljenje očiju, kao i različite digestivne smetnje – od bolova u stomaku i dijareje do povraćanja. U poređenju sa drugim vrstama polena, ambrozija dvostruko češće izaziva asmatične napade.

Osetljivost na polen je različita, ali se smatra da donji prag koji izaziva reakciju kod ljudi iznosi 30 polenskih zrna po kubnom metru vazduha. Ipak, kod naročito osetljivih osoba dovoljan je i mnogo manji broj – svega pet do deset zrna. Najveće koncentracije polena javljaju se u suvim danima bez vetra, a zbog svoje sitnoće zrna, vetar ga može preneti i do 100 kilometara od izvora.

Sezona ambrozije je u avgustu i septembru, kada njeno cvetanje dostiže vrhunac i kada se kod alergičnih osoba javljaju najintenzivnije reakcije.

N. L.

Foto: Pixabay.com