U vremenu starog Kruševca: Čupićevom ulicom

U 19. veku ova ulica bila je sokak koji se prostirao od centra grada ka Vašarištu. Nekada su se Vašarište i stočna pijaca nalazili upravo na kraju ove ulice

Kasnije je prosečen deo koji je vodio od ulice Kralja Milana (današnja Balkanska ulica), pored čuvene mehane Mangeca, dok je deo od Čolak Antine ulice dobio naziv Noćajska ulica.

Čupićeva ulica se završavala kod Vašarišta, a pred Drugi svetski rat nastavljala se između Vašarišta i privatnih kuća sve do Parka, gde se spajala sa Dušanovom ulicom.

Ime Čupićeva ulica dobila je 1890. godine.

U vreme okupacije (1915–1918) nosila je naziv Exercler Platz („Odlično mesto“), jer se na Vašarištu nalazilo vežbalište. Nakon oslobođenja vraćeno joj je staro ime.

Raspored plačeva 1941. godine

Leva strana ulice:

Kuća Miroslava Marinkovića, kuća pekara Jakovljevića, Srpsko akcionarsko društvo za izradu mašina i vagona, kuća Koste Stojkovića, kuća Milana Prokića, kuća Radomira Krstića (koji je svu imovinu poklonio Ribolovačkom društvu „Rasina“), Gradsko kupatilo, kuća Koste Jovanovića, kafana „Šumatovac“ (vlasnik Aleksa Milutinović), kafana „Okean“ (vlasnik Kosta Jovanović), Vojna ambulanta i kuća Milorada Ćirića.

Desna strana ulice:

Magaza i kafana Dobrice Gavrilovića Mangeca, kuća Filipa Jovanovića Ere, policijsko dvorište, kuća Bude Jovanovića, kuća Jovana Lazića, kuća Milutina Đorđevića, vinarski podrum, opštinsko imanje, stočna pijaca i kuća Josipa Hibera.

Danas, Čupićeva ulica ima potpuno drugačiji izgled. Na mestu starih kuća i plačeva podignute su stambene zgrade, lokali, tržni centar i nalazi se Muzička škola „Stevan Hristić“.

Izvor:

Milorad Sijić – Ljudi koji su osnovali moderan Kruševac (1836–1941)

Fotografija je iz kolekcije Slobodana Nikolića