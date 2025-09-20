U vremenu starog Kruševca: Okupatori u Porti
Evo još jedne fotografije Kruševca iz perioda Velikog rata. Na fotografiji je svima poznata lokacija – porta crkve Lazarice sa donžon kulom
Ovu fotografiju napravio je fotograf Alpskog korpusa 1916. godine. Nosi naziv „Katolička terenska služba u Kruševcu“ i čuva se u Državnom arhivu Bavarske.
Zašto je terenska služba baš na ovoj lokaciji? Zgrade današnjeg Narodnog muzeja i Gradske uprave služile su okupatorskoj vojsci kao prihvatilište za bolesne i ranjene vojnike.
