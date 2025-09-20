U vremenu starog Kruševca: Okupatori u Porti

Evo još jedne fotografije Kruševca iz perioda Velikog rata. Na fotografiji je svima poznata lokacija – porta crkve Lazarice sa donžon kulom

Ovu fotografiju napravio je fotograf Alpskog korpusa 1916. godine. Nosi naziv „Katolička terenska služba u Kruševcu“ i čuva se u Državnom arhivu Bavarske.

Zašto je terenska služba baš na ovoj lokaciji? Zgrade današnjeg Narodnog muzeja i Gradske uprave služile su okupatorskoj vojsci kao prihvatilište za bolesne i ranjene vojnike.

Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu