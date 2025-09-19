Na Kosturnici „Niklo kao ja“

U okviru projekta „Niklo kao ja“, na Kosturnici je postavljena mala biblioteka na otvorenom za razmenu knjiga koju je oslikala srpska street-art umetnica Jana Danilović

Prošle godine je u okviru ovog projekta, A1 Srbija formirala urbani vrt u Kruševcu – prostor koji koristi ukrasne trave i biljke naglašene strukture koji se nalazi na Kosturnici, te je u okviru ovog parka ove godine postavljena mala biblioteka na otvorenom.

Biblioteka na otvorenom radi po principu razmene, te svi zainteresovani mogu da pozajme knjigu ili da donesu one koje su već pročitali, i žele da ih podele sa sugrađanima. Početni fond knjiga obezbedio je A1, a građani su pozvani da ga dopunjavaju i dele svoje preporuke. Cilj je da vrt postane mesto susreta, odmora i inspiracije za sve generacije.

Iz kompanije A1 ističu da je uporedo sa uvođenjem novih sadržaja, sprovedeno i redovno hortikulturno održavanje vrta – kombinacija višegodišnjih cvetnica, aromatičnog i zimzelenog bilja pruža celogodišnji vizuelni kvalitet, privlači oprašivače i podržava lokalni biodiverzitet.

Projekat „Niklo kao ja“, koji kompanija A1 Srbija realizuje u saradnji sa Udruženjem građana Ekonaut i lokalnim samoupravama, ove godine doneo je nove standarde u očuvanju urbanih sredina kroz unapređenje ukupno 20 urbanih vrtova širom Srbije. Cilj projekta je da doprinese zelenijim, održivim gradovima, poveća biodiverzitet i inspiriše zajednice na aktivno učešće u očuvanju prirode.