Objavljena konačna lista za IPARD III

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja objavilo je Konačnu rang listu zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje u Prvom javnom pozivu za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u okviru IPARD ІІІ programa

Predmet poziva su bile investicije u izgradnju objekta, izgradnju objekta sa opremanjem tog objekta, podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća, podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća, kao i novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, grožđa, jaja i ribarstva.

U skladu sa Konačnom rang listom i raspoloživim finansijskim sredstvima, biće odobreno ukupno 70 projekata. U narednim danima očekuje se uručenje prvih rešenja za podnosioce koji su ispunili sve uslove.

Po ovom javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 4.809.728.000,39 dinara, a visina podsticaja iznosi od 60 do 75 odsto prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od tipa investicije, kao i od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području, ili je investicija vezana za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, kao i proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Foto: Freepik.com