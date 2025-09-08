„Mića Jakšić i Oriendo“ uskoro u bioskopu “Kruševac”

Muzičko – poetski sastav „Mića Jakšić i Oriendo“ održaće koncertu u Kruševcu, u petak 19. septembra 2025. godine, u Sali bioskopa u 20 sati

Najlepše stihove naših poetskih velikana komponovanim u oriendo stilu i popularne numere naše narodne i pop muzike izvešće u celovečernjem nastupu koji nosi naziv „Muzika i poezija o ljubavi, lepoti i sreći“.

– Oriendo je muzika duše. To nije samo žanr, već izraz emocije kroz zvuk, spoj različitih tradicija: flamenka, orijentalnih melodija, ciganske strasti i balkanske duše. Pesnik je stvorio svet u stihu — mi ga u Oriendu prizivamo u zvuk, da ponovo progovori. To je poezija koja se peva, plače i svira u istom trenutku – kaže nam pesnik Mića Jakšić, član sastava, koji je pobudio ovog leta veliku pažnju i kritike i publike nastupajući na manifestacijama širom naše zemlje od „Boemskih noći Đure Jakšića“ u Srpskoj Crnji, preko letnjih festivala u Boru, Krčedinu, Aleksandrovcu, Požarevcu, do „Dana Boška Ruđinčanina“ i Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji.

– Kada odsviramo stihove velikih domaćih pesnika, mi ne tragamo za melodijom koja im „pristaje“ već za melodijom koja ih nastavlja. Tako smo u Orinedo maniru komponovali i sviramo i pevamo Disa, Đuru, Desanku, Miku, Duška, Crnjanskog, Rakića, Šantića, Dučića… – dodaje Mića Jakšić, najavljujući album grupe „Mića Jakšić I OriendO“ čiji se izlazak pod nazivom „Imam vremena još samo da te volim“, očekuje početkom oktobra ove godine.

– U Oriendu pesme prestaju da budu narodne, zabavne, stare ili nove. Gube vreme, žanr i etiketu. One se uzdižu iznad vremena, iznad stilova. One postaju pesme bez kategorije, pesme koje se ne pevaju – već proživljavaju. Tako smo u Oriendo maniru aranžirali, pa sviramo i pevamo Boru, Đoleta, Tomu, Tozovca, Harisa, Bajagu i mnoge druge autore i pesme. Pozivam sve Kruševljanke i Kruševljane, i goste Kruševca, da dođu na naš nastup i zajedno sa nama uživaju u jednoj čarobnoj muzičko – poetskoj večeri – zaključio je Mića Jakšić.