Novinarski omladinski klub KCK

Kulturni centar Kruševac kroz svoj Novinarski omladinski klub (NOK) okuplja mlade od 12 do 20 godina koji žele da se oprobaju u svetu medija

Ideja je da se kroz rad u klubu otkrije lepota novinarstva – zanimanja koje spaja ljubav prema pisanju, istraživanju i komunikaciji sa ljudima. Baviti se novinarstvom znači imati priliku za upoznavanje velikog broja sagovornika, za otkrivanje priča koje inspirišu i za prenošenje poruka koje dopiru do zajednice kroz reči, fotografije i snimke.

Mnogi mladi vole da pišu, da izraze svoje misli i da kroz kreativnost pokažu svoj pogled na svet. Upravo zato je ovaj klub prilika da se talenat usmeri ka nečemu što ima i društvenu vrednost, da se uči kako nastaje vest, intervju ili podkast, ali i kako se neguje kritičko mišljenje i medijska pismenost.

Okupljanja se održavaju dva puta mesečno, a svaki susret otvara prostor za nova saznanja i razmenu ideja.

Za prijave i dodatne informacije dostupni su imejl [email protected] i telefoni 037/421-877 i 064/835-5500.

J.S.