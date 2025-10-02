Na današnji dan: Bitka za Kruševac 1454.

Bitka za Kruševac je vođena 2. oktobra 1454. između Despotovine Srbije i njenog saveznika Kraljevine Ugarske protiv Osmanskog carstva

Posle pada Carigrada došla je na red Srbija. Sultan je tražio od despota da mu ustupi Golubac i Smederevo, da bi imao više sigurnosti za njegovo držanje i otvoreniji put za Ugarsku.

Despot na to nije mogao da pristane, a sultan je potom, u leto 1454, napao Srbiju. Udario je na Smederevo, ali ga nije mogao zauzeti zbog jakih gradskih bedema. Iznenađen, despot nije mogao da organizuje otpor u Srbiji, nego je prešao u Mađarsku, da tamo traži pomoći. Mađari su se brzo odazvali. Kad je sultan pod Smederevom čuo, da je lično Hunjadi stigao u Beograd, napustio je odmah dalju opsadu i povukao se u Sofiju. Sa svojom i despotovom konjicom Hunjadi je prodro do Kruševca i tu potpuno razbio tursku posadnu vojsku.

Tokom 1454. Turci su pokrenuli veliku invaziju na Srbiju, na čelu koje je bio sam vladar Mehmed II Osvajač. Na Moravi, sultana Mehmeda II napustio je Feriz – beg sa 32.000 svojih vojnika i pokušao da se suprotstavi mogućem kontranapadu Srba i Ugara. Srbi nisu oklevali da naprave prvi korak i dve vojske su se srele i posle žestoke borbe srpska pešadija i konjica potisnula je tursku. Srpsku vojsku iz južnih krajeva Srbije tj. Dubočice predvodio je Nikola Skobaljić.

Posle pobede Janoš Hunjadi je zajedno sa Srbima pokrenuo veliku ofanzivu protiv Turaka. Nikola Skobaljić je nastavio njegovim putem na jug kako bi potisnuo Tursku vojsku koja se nalazila u okolini Leskovca i odneo nekoliko velikih pobeda protiv vojske sultana Mehmeda II vojsci.