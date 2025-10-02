Međunarodni dan nenasilja obeležava se 2. oktobra, na rođendan Mahatme Gandija. Osnovan je 15. juna 2007. godine prema rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija A/RES/61/271

Taj dan je prilika da se „širi poruka nenasilja kroz obrazovanje i podizanje svesti javnosti i reafirmiše želja za kulturom mira, tolerancije, razumevanja i nenasilja“. Širom sveta obeležava se na različite načine, često da bi se skrenula pažnja na globalna pitanja. Njegov datum i namena odgovaraju datumima indijskog nacionalnog praznika Gandi Džajanti.

U januaru 2004. godine, iranska nobelovka Širin Ebadi preuzela je predlog za Međunarodni dan nenasilja od profesora hindi jezika u Parizu koji predaje međunarodnim studentima Svetskom društvenom forumu u Mumbaju. Ideja je postepeno privukla interesovanje nekih lidera Indijskog nacionalnog kongresa sve do rezolucije Satiagraha konferencije u Nju Delhiju u januaru 2007, koju su inicirali predsednica Indijskog nacionalnog kongresa i predsedavajuća Ujedinjene progresivne Alijanse Sonija Gandi i nadbiskup Dezmond Tutu pozvajući Ujedinjene nacije da usvoje tu ideju.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 15. juna 2007. izglasala da se 2. oktobar proglasi Međunarodnim danom nenasilja. Rezolucija Generalne skupštine traži od svih članica sistema UN da obeleže 2. oktobar na „prikladan način i šire poruku o nenasilju, uključujući obrazovanje i podizanje svesti javnosti“.

Poštanska uprava Ujedinjenih nacija u Njujorku pripremila je specijalni pečat u znak sećanja na ovaj događaj, na zahtev indijskog ambasadora u Stalnoj misiji Indije pri UN. Uokvireni slikovni dizajn pečata pripremila je ova uprava i bio je ograničen na poništenje na lokaciji uprave u Njujorku (ne u Ženevi i Beču). Uprava je naznačila da sva odlazna pošta uprave između 2. i 31. oktobra nosi ovaj pečat.