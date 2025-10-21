Na današnji dan: Rodio se Dejan Tončić – Kruševljanin po senzibilitetu

Danas jedan od najaktivnijih pozorišnih, televizijskih i filmskih glumaca u Srbiji Dejan Tončić, prvak Kruševačkog pozorišta već duže od dve decenije, rođen je 21. oktobra 1971. u Prokuplju

Najpoznatiji je po antologijskim pozorišnim ostvarenjima, ulogama u TV serijama Stižu dolari, Agencija za SIS, Preživeti Beograd, Ubice mog oca, te brojnim filmskim rolama…

Za ulogu u predstavi „Dosije vojnika Čonkina“ dobio je nagradu „Zoranov brk“. Više puta nosilac Godišnje nagrade Kruševačkog pozorišta.

Nakon završene Akademije glumom je aktivno počeo da se bavi od 2004. godine u Kruševačkom pozorištu. Prva uloga bila mu je Šćepan Jovović mlađi u TV seriji „Stižu dolari“. Tumačio je ulogu Anđelka u sve tri sezone serije „Agencija za SIS“, kao i u nastavku, „Kafanica blizu SIS-a“. Ostvario je brojne kapitalne likove u pozorišnim predstavama, a bavi se i humanitarnim radom – pomaže deci sa posebnim potrebama. Iz njegove glumačke škole, koju drži već duže od decenije u Kruševcu, do sada je iznikla čitava jedna nova generacija akademaca.

Foto: Kruševačko pozorište