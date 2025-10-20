Petar Miladinović – Pera Džo: Sa „Lamele“ do velikih scena, na krilima bluza

Pri pomenu reči bluz čovek sa prosečnim obrazovanjem i neophodnom dozom mašte obavezno pomisli na nekog pocepanog matorog Afro-amerikanca koji svirajući po žicama sopstvene duše zarađuje za bocu jeftinog viskija. Sedeći pred barom usred neke siromašne četvrti gusla ne bi li kasnije kroz iste usne, koje ječe za pravdom, sasuo ljuti kolonijalni nektar. Obični poznavaoci muzike maštom najdalje dotle mogu doći. Oni drugi, pak, uđu u podzemnu željeznicu pa se puste čak tamo negde od srca Grinič vilidža sve do Beograda ili još bolje – Kruševca

Razgovarao: Ivan St. Rizinger

Foto: lična arhiva

Kakve sad veze Lazarev grad ima sa muzikom američkih robova? Iste kao i Napoleon sa Korzikom. Kruševac je idealan za nečije rodno mesto. Roditi se u njemu znači, u neku ruku, dobiti pedigre. Odrastao je u njemu tako i Petar Pera Miladinović zvani Džo. Beli bluzer sa crnačkom tugom u duši. Izabrao za naše prilike nečuven instrument – usnu harmoniku i krenuo sa razduvavanjem. Rodio se 1961. , odrastao u „Lameli“ i završio kruševačku Gimnaziju. Potom upisao DIF i bacio se u ralje profesionalnog bavljenja bluz muzikom, ali i kadetima.

Originalna postava Blues Trija

Izgledom, a još više potpuno drugačijim načinom života Kruševac se prilično razlikuje od vremena u kome su stasavala pokolenja kasnije nazvana „Generacija X“… uz puno rokenrola i dobrih knjiga recimo. Šta su danas najupečatljivije slike i događaji koji su ti neizbrisivo ostali utisnuti u svest i šta je nestalo a nije smelo iz tvog Grada?

Pera: Izgledom, Kruševac je danas lep, čist i prijatan grad. Vidi se velika pažnja koja je poklonjena očuvanju gradskog jezgra i plansko širenje grada ka periferiji. Posle čuvene rekonstrukcije centra grada, ranih ’70-ih, mislim da generalno nije bilo većih šokova. Voleo bih kada bi se naše tri reke bolje iskoristile, to jest sredile sa više kupališta, plaža i odgovarajućom infrastrukturom u tom smislu.

Žao mi je što je ponestalo viška energije, naročito kod mladih… Nema gitara pored Fontane, po parkovima, sport je zastupljen samo preko klubova, samonikla amaterska pozorišta jedva da postoje. Muzička scena je slabo organizovana, iako ima bendova, nedostaju klubovi gde se svira rok, bluz, džez. Moja generacija nije imala mobilne telefone, kafiće, picerije, stvarali smo zabavu sami – muzikom, sportom, glumom. Danas su klinci, uglavnom, samo konzumenti trenutnih ponuda muzike, ambijenta po kafićima, sport nije masovan. Tako je i u većini drugih srpskih gradova.

Nikako ne bi trebalo da se dogodi da izgubimo humor i šalu, dobro školstvo i onaj naročito izražen ponos što smo iz Kruševca, tog najponosnijeg grada, koji je pojam patriotizma. Te osobine smo sa lakoćom posedovali jer nam u leđa duva vetar koji nas gura kroz život – vetar slave, ponosa na naše kosovske junake i našeg osnivača grada, kneza Lazara.

Postoji puno zanimljivih dogodovština koje nastavljaju da se prepričavaju među urbanim gradskim ekipama, a vezanih za te neke tvoje sviračke početke – od skakanja na binu na koncertu Smaka, do famoznih nastupa neponovljivog Vilage blues band-a, prve kruševačke bruz postave. Kojim redosledom se sve to odvijalo i jesu li sve te priče u međuvremenu evoluirale, jer svaki novi narator voli da ubaci nešto svoje?

Pera: Moj prvi susret sa Smakom bio je 1973. u kruševačkom Domu sindikata. Izlazili smo iz bioskopa i redari su nas usmeravali ka izlazu iz zgrade, pošto je na kraju hola bila postavljena oprema i trebalo je da svira rok grupa. Ja sam sa klincima otišao napolje i posmatrali smo kroz izlog, odnosno veliko staklo bend iz profila na udaljenosti od 2-3 metra. Kada je krenula svirka, nisam verovao ušima šta čujem. Tada su imali samo dve svoje pesme, koje su uskoro i snimili na singlu, a repertoar je bio sastavljen od obrada poznatih hard-rok pesama svetskih bendova: Tobacco road, Superstition, Child in time… Bilo je neverovatno. Nisu mi bili u glavi ni Krim, ni Cepelini, kad i mi imamo takav bend! Sledeće godine u bioskop „Kruševac“ dolazi Smak „na velika vrata“ sa novim članom, Lazom Ristovskim.

Prepuna sala i neverovatna atmosfera, a svirka svetska. Kad je Laza počeo uvod „Slike sa izložbe“ u Emersonovom stilu i legao sa belim Hemondom na pod, a zatim su iz takvog početka zagrmeli nešto drugo, ja sam skočio na binu, nošen adrenalinom i van sebe od sreće i uzbuđenja. Od tada mi je potpuno jasna histerija kod mladih, izazvana muzičkim i idolopokloničkim uzrokom. Elem, dva redara me uhvatiše i baciše sa bine u masu ispred. Dok sam leteo, u glavi mi usporen film kazuje da ću pasti na ruke ljudima ispod sebe i da će sve biti ok. Međutim, masa se razdvoji i tresnuh o beton. Srećom bio sam lak i samo sam se isprašnjavio. U ruci sam čvrsto držao otkinuti džep sa Lazinih farmerki. To sam mu pričao mnogo kasnije i smejali smo se do suza. Sutradan, posle koncerta svi iz mog odelenja, koji su bili na koncertu, su se potpisali na unutrašnjost tog parčeta džinsa. Laza je bio tačno pet godina stariji od mene, rođendan nam je na isti datum. Baš za naš rođendan 2003. godine izašao je jedan primerak skupog časopisa Status. Bio je to najveći izbor, do tada, od strane rok novinara bivše Jugoslavije „Najbolji rok muzičari svih vremena u YU“. Laza je proglašen za najboljeg klavijaturistu, ispred Kornelija Kovača, a ja u kategoriji „Ostali instumenti u roku“. Moj stariji brat… Laza Ristovski. Sa Smakom sam počeo da nastupam 1986. u hali „Pionir“.

Smak, Arena, 2012.

Vilage Blues Band je počeo sa svirkom još početkom ’80-ih. Slobodan Vasić Vasa „Seljak“ i Goran Lekić Leka, gimnazijski drugovi su neobavezno svirali akustične gitare, da bi im se i ja pridružio 1981. pa smo se preorjentisali ka bluzu, odnosno ka imidžu Blues Brothers-a. Malo kasnije je i Dragan Stojanović Bokica sa klavirskom harmonikom postao član. Vasa je bio koncept-majstor i pored svirke imali smo i elemente performansa. Nekoliko koncerata u kruševačkom Domu omladine i nastupi u Kuparima na plaži su naš skromni opus. Vasa bi bio bard bluza, samo da se posvetio. Vrhunac je bio beogradski nastup u Kući Đure Jakšića, gde su ponosni kruševački studenti u velikom broju došli da nas podrže. Mlađoj publici smo bili vrlo interesantni i danas se mnogi sa setom prisećaju da su bili naši fanovi.

Vilage Blues Band u kruševačkom Domu omladine početkom ’80-ih

Zanimljivu kombinaciju si odabrao – danju profesor na Vojnoj akademiji, a po noći virtuoz na usnoj harmonici koji svira „najtužniju“ muziku na svetu. Zašto DIF, a ne muzička akademija i jesu li te mistifikovali studenti kada su otkrivali kakva im legenda predaje?

Pera: Od malena sam voleo sport i muziku, valjda kao i sva deca. U Kruševcu su postojali odlični uslovi – muzička škola i „Partizan“. Završio sam nižu muzičku, odsek – harmonika, a i bio neumoran u „Partizanu“, kao takmičar u atletici, kasnije i u gimnastici. Roditelji su me nagovarali na prirodne nauke, sa željom da studiram „ozbiljan“ fakultet, pošto su oboje bili hemijski inženjeri, međutim ja sam još u osnovnoj znao da ću studirati Fakultet fizičke kulture (DIF). Nisam razmišljao o Muzičkoj akademiji pošto sam se zaljubio u rok muziku, a harmonika se nije uklapala. Tako sam svirajući sa bendovima usnu harmoniku sve vreme paralelno i studirao, kasnije i radio na Vojnoj akademiji. Stekao sam divne drugare iz tih dana među podoficirama, ali i visokim starešinama. Svi su me podržavali i bili ponosni što sam im kolega. Komandant jedinice, kojoj sam formacijski pripadao kao nastavnik, posebno se angažovao da dobijem dozvolu 1996. za izlazak iz zemlje, da bih otišao da budem sudija na evropskom prvenstvu za usnu harmoniku. Desetak godina sam u sklopu nastave vršio obuku skijaša, pitomaca na Kopaoniku. Uveče sam sa drugarima-profesorima odlazio u kafić gde svira bend, kojem sam se pridruživao na sceni. Studenti su bežali iz kasarne da me gledaju tajno, u vreme povečerja. Bezbroj puta sam molio sutradan nadređene da ih ne isteraju iz škole. Danas su te moje prve generacije pitomaca pukovnici i potencijalni generali. Uspevao sam da uskladim posao profesora i sviranje, a bilo je naporno zbog manjka vremena za spavanje, tako da dremnem kad god mogu u toku dana, akumulirajući odmor za buduće noćne sate sviranja.

Sa Macanom kao „najmanji trio na svetu“

Prva, epskom bih je nazvao, formacija u kojoj si se proslavio (i u kojoj sam te zapamtio krajem ’80-tih) bio je Bluz Trio – i neponovljiva kombinacija, za čitav život, tebe i tvog ispisnika iz Subotice, gitariste Dragana Ružića Macana. I taman je ploča za PGP izašla kad je otišlo sve do vraga, a Mac u Švedsku – ipak si smogao snage i nastavio sa različitim postavama, gostovao na mnogo materijala antologijskih bendova. Kako ti se danas čini taj „pogled preko ramena“, šta bi apostrofirao kao svoje najviše pikove obzirom da ti je još malo ostalo do formalnog odlaska u penziju?

Pera: Moje poznanstvo sa Macanom datira još od 1981. Upoznali smo se na DIF-u i postali nerazdvojni drugari. Svirali smo po studentskim sobama akustični bluz i dve godine kasnije osnovali Bluz Trio. Treći član je bio Zoran Katlinka, Kuki koji je svirao tamburicu i mandolinu. On je bio Macanov ortak iz Subotice sa kojim je delio studentsku sobu u Beogradu. Macan je prethodno nastupao na „Mašincu“ u duetu sa Robertom Tilijem, subotičkim gitaristom i pevačem, a ja sam svirao u Bar Bluz Bendu, mojoj prvoj beogradskoj grupi, kao i u Sirovoj koži, koju sam osnovao sa Jovanom Ilićem. Bio sam hiperaktivan, stizao da sviram sa različitim grupama, a uživao sam i sa Macanom i Vilidž bluz bendom u akustici. Bilo je to ranih ’80-ih, na početku bluz scene u Beogradu i Srbiji, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji.

Vremenom sam se posvetio potpuno Bluz Triju, a povremeno gostovao na koncertima Sirove Kože. Taj period prve postave Bluz Trija kulminirao je 1987. kada smo bili predgrupa Džon Majal Bluzbrejkersima u Sava centru. Te iste godine napravili smo turneju po Istri i snimili uživo zvanično izdanje – kasetu za DID Koper „Live ’87.“. Na leto te godine odlazimo u vojsku Kuki i ja. Po povratku Kuki prestaje da svira, a Macan i ja nastavljamo. Dodali smo imenu benda „The smallest trio in the world“. Te godine smo svirali sa Džonom Hemondom i Luizijana Redom, scena se ekspresno razvijala. Bluz se etablirao kao vrsta muzike u Srbiji, ravnopravno sa džezom. Dobili smo festivale. Krenula su izdanja – ploče, kasete… Pre početka rata izlazi nam ploča za PGP RTB „The smallest trio in the world“, a takođe i kompakt disk „Balkan blues“ sa starim snimcima. To izdanje je danas skupi raritet. Rat je sve zaustavio, a Macan se odselio prvo u Nemačku, pa kasnije u Švedsku. Prvo pojavljivanje pred publikom smo ostvarili u Mađarskoj, u Segedinu na festivalu 1992. posle pauze. Zatim ponovo turneja po Mađarskoj 1994. i nastup na proslavi 25 godina Vudstok festivala na ostrvu Siget u Budimpešti. Od tada pa do danas mi gajimo tu internacionalnu aktivnost, pa smo obišli po nekoliko puta mnoge evropske zemlje, a povremeno izvodili i mini turneje po Srbiji. Macan je u Skandinaviji poznat kao Homesick Mac i ima kultni status, tako da je primljen u njihovu Kuću slavnih, u kategoriji bluza. Ja sam dobio status „istaknutog umetnika“ u Srbiji, a od Rusa smo 2014. dobili plaketu za doprinos i razvoj ruskog bluza, pošto smo ostvarili uticaj na ljihove muzičare i scenu.

Moja aktivnost u Srbiji, posle Macanovog odlaska, se nastavila punom parom. Pridružio sam se Draganu Markoviću i svirao sa Di Luna Bluz Bendom, istovremeno i sa Pera Džo Bluz Eksploužn i snimao u studiju sa mnogim zvezdama domaće scene: Bajagom, YU grupom, Partibrejkersima, S vremena na vreme, Galijom, Čuturom, Smakom, Borisom Aranđelovićem, Batom Kostićem… Snimao sam pozorišnu i filmsku muziku i ostavio trag na preko 60 albuma.

Kasnije sam se pridružio Zoni B, da bih danas svirao sa Šuger Bi i Nešom Zlatanovićem u duetu. Sa Macanom sam upravo pre nekoliko meseci imao više nastupa u Švedskoj i Danskoj. Najveća vrednost za mene je uživanje u svirci, sadejstvo sa kolegama i prijateljima. Muzička prijateljstva su najčistija i srećan sam što sam upoznao svoje uzore i čak delio binu sa mnogima od njih.

Čini mi se da si, bez obzira na čitav taj nepregledno veliki svet kojim si krstario, uvek bio okružen zadovoljavajućim brojem Čarapana – sa bratom Markom si rado i često nastupao u ovdašnjem Easy Blues Band-u, talentovane klince iz Kruševca uvek si bio spreman da uzmeš pod svoje u velikom gradu, uz tebe je u Zoni B svirao i Tunga, danas se odlično družiš sa novom rasinskom vedetom – Vojinom Jovanovićem… Biće da ljudi odavde imaju neku kreativnu žicu koja ti prija?

Pera: Još u muzičkoj školi, kao osnovac, bio sam nerazdvojni drug sa Bokicom Stojanovićem. Bili smo i komšije iz „Lamele“. Sa 15 godina smo otišli na audiciju za mlade muzičare u KUD „14. oktobar“, gde je on primljen za klavijaturistu, a ja odbijen. On je znao da svira i levom rukom, pošto je svirao klavir u Muzičkoj, a ja samo desnom jer sam učio harmoniku. Tako sam opravdano propao na audiciji, ali sam nastavio da vežbam usnu harmoniku. U gimnazijskim danima smo slušali intenzivno rok i bili ponosni što je naš Nenad Stefanović Japanac u Beogradu ušao u prvu ligu muzičara i što snima ploče sa Mandićem i ostalima. Nešu sam upoznao mnogo kasnije u Beogradu, kod Laze u studiju, gde smo burno uz vinjak na „živ mi ti!“ proslavili poznanstvo, jer i on je čuo za mene. Kad god bi se kasnije sretali svi muzikanti bi slušali samo nas dvojicu, kako razgovaramo na ortodoksnom čarapanskom! Prepričavali bi anegdote o poznatim Kruševljanima, bilo da su akademski građani, obični varoški likovi ili ekipa sa „one strane zakona“…

Napredovanje sa usnom harmonikom me je još u osnovnoj školi teralo ka bluzu, a tu je u našem gradu najveći autoritet bio Vlada Radojičić Šokac, legendarni kolekcionar ploča i muzički urednik Radio Kruševca. Od njega sam uzimao pažljivo odabranu lektiru, originalne i skupe ploče, na izučavanje. Tih ranih ’80-ih moj brat Marko imao je rok grupu Korleonis, da bi posle nekoliko godina osnovao Izi Blz Bend. Naravno, gostovao sam im na svirkama kad god bih mogao. Ta saradnja traje nekoliko decenija, a u današnjoj postavi sviraju i „neki novi klinci“ – Stefan Jevtić i Vojin Jovanović, talentovani i profesionalni gitaristi i pevači. Oni su dostojni nastavljači tradicije. Naravno, međugeneracija je i Milan Nikolić – Milanke, koji je završio u Gracu džez akademiju, ali koji svira bluz sa mnogim postavama. Uostalom svirao je i sa Anom Popović, našom svetski poznatom bluzerkom. Milanke je pravi naslednik Neše Japanca. Sa bendom Zona B sarađivao i naš Čarapan Zoran Žikić Tunga kao perkusionista, pa smo nas dvojica zarazili ceo bend čarapanskim naglaskom i izrazima. Spomenuo bih i Katarinu Jovanović, stariju Vojinovu sestru, koja se bavi profesionalno pevanjem. Kada može obavezno gostuje bluz i rok repertoarom i tako nam ulepšava nastupe izvanerdim glasom i izvođenjem. Na kraju moram da odam priznanje i Konstantinu Dobroti – Kokanu koji je godinama vodio bluz emisiju na Radio Kruševcu i širio slušalačku kulturu te muzike. Kokan je moj drug decenijama i veliki poznavalac bluza i roka.

Letos si doživeo da postaneš i Zmaj od Stalaća, konačno da stigne i neko lepo priznanje od „tvojih“. Koliko ti ono znači i hoće li se zaista dogoditi taj neki vanserijski muzički hepening naredne godine u sred Tromoravlja, o kojem već sad na sve strane uzbuđeno priča tvorac manifestacije „Pod krilima Arhangela“ Dragan Čapkunović?

Pera: To priznanje koje sam letos dobio me je dirnulo do srži. To je više od muzičkog priznanja, to je priznanje moje okoline, mojih zemljaka, sugrađana. Kazao sam Čapku da je drugo vreme (prošlost) pa da mačem zaslužim ovo priznanje, a on mi reče da se danas to može i perom i instrumentom. I da sam ga stvarno zaslužio. Predivna manifestacija pored Južne Morave, ispod Kule u Stalaću. Na Mojsinjskoj svetoj gori već 25 godina vodi računa o svojim ljudima iz kraja i okoline, koji su ostavili traga u nekoj kulturnoj i umetničkoj aktivnosti. Nameravam da redovno, od ove godine, dolazim na manifestaciju i aktivno pomognem Čapku, Milanki i ostalim organizatorima u daljoj promociji manifestacije i Mojsinjske svete gore. Probaću da dovedem i muzičare da se sve uvek začini pomalo bluom i džezom… a posle ćemo svi pevati „Oj Moravo!“

Pomenuh skoru penziju – za bluzera su to idealne godine za osvajanje novih visina, ovog puta rasterećenog svakodnevnih radnih obavezama. Imamo li spremnu strategiju?

Pera: Nemam neku posebnu strategiju za vreme koje će uskoro doći, a to je prestanak rada u školi – penzija! Mislim da ću se prvo dobro naspavati, jer decenijama mi traju aktivnosti i danju i noću. Sigurno ću sada na miru ići na svirke, pa mogu da se i više angažujem na probama, da više vremena provodim dorađujući finese u aranžmanima kompozicija. Takođe ću intenzivno preslušavati, sada na miru, svoju kolekciju od više hiljada diskova i ploča.

Naravno, provodiću mnogo više vremena i na porodičnom imanju, dedovini – kod Topole. Čeka me i ozbiljan posao u SOKOJ-u, kao i regulisanje digitalnih prava preko društvenih mreža, jer ima puno snimaka koji su van kontrole, a prikazuju se ili naplaćuju nepoznatim ljudima koji su to postavili. To je novo doba, a ja sam okretao glavu od tih pojava, treba da se posvetim raščišćavanju situacije. Aktuelni angažmani su mi rad sa Šugar Bi grupom i akustični duet sa Nenadom Zlatanovićem. Grupa Zona B sa kojom sam sarađivao na pločama i kao povremeni gost na koncertima još sredinom ’80-ih, a čiji sam stalni član od 2016. podelila se na dva dela – novu Zonu B, u kojoj je ostala samo ritam sekcija i drugu polovinu, u kojoj smo gitarista Duda Bezuha, pevač Pera Zarija i ja… Trenutno radimo na novom materijalu… Nameravam da objavim još sačuvanih snimaka sa Macanom, a ovih dana mi izlazi disk „Raw & honest“ sa snimcima od pre 20-ak godina.