Bez vode delovi Čitluka, Velikih Kupaca, Kapidžije, Tekije i Slatina
Postavljeno: 19.09.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti potrošači u sledećim naseljima i ulicama:
Čitluk – Marka Miljanova, Veliki Kupci – put za Sebečevac, prva ulica desno, Kapidžija – Rtanjska i prateće ulice, Tekije i Slatina.
