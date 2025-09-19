Bez vode delovi Čitluka, Velikih Kupaca, Kapidžije, Tekije i Slatina

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti potrošači u sledećim naseljima i ulicama:

Čitluk – Marka Miljanova, Veliki Kupci – put za Sebečevac, prva ulica desno, Kapidžija – Rtanjska i prateće ulice, Tekije i Slatina.