Osredak dobija osmatračnicu za ptice i info tablu

Pored postojećih sadržaja, Specijalni rezervat prirode Osredak će u narednom periodu dobiti osmatračnicu za posmatranje ptica i info tablu, a vrednost projekta iznosi oko 636.000 dinara

U realizaciji ovog projekta Ministarstvo zaštite životne sredine će obezbediti 500.000, dok će Grad Kruševac izdvojiti 136.000 dinara.

Specijalni rezervat prirode Osredak se prostire na 246 hektara, a ovim prostorom gazduje JKP Kruševac koji ga obezbeđuje i čuva.

Već četiri godine Osredak uživa status zaštićenog područja, a sastoji se od brojnih vodotokova, meandara, mrtvaja i preko 40 malih veštačkih jezera nastalih u procesu kopanja šljunka.

Ovo područje je proglašeno zaštićenim pre svega zbog očuvanja močvarnih područja koja su u ovom kraju retki, odnosno nalaze se samo u centralnoj Srbiji.