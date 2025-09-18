Osredak dobija osmatračnicu za ptice i info tablu
Pored postojećih sadržaja, Specijalni rezervat prirode Osredak će u narednom periodu dobiti osmatračnicu za posmatranje ptica i info tablu, a vrednost projekta iznosi oko 636.000 dinara
U realizaciji ovog projekta Ministarstvo zaštite životne sredine će obezbediti 500.000, dok će Grad Kruševac izdvojiti 136.000 dinara.
Specijalni rezervat prirode Osredak se prostire na 246 hektara, a ovim prostorom gazduje JKP Kruševac koji ga obezbeđuje i čuva.
Već četiri godine Osredak uživa status zaštićenog područja, a sastoji se od brojnih vodotokova, meandara, mrtvaja i preko 40 malih veštačkih jezera nastalih u procesu kopanja šljunka.
Ovo područje je proglašeno zaštićenim pre svega zbog očuvanja močvarnih područja koja su u ovom kraju retki, odnosno nalaze se samo u centralnoj Srbiji.
