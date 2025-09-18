FK Napredak: Raspored za vikend

Postavljeno: 18.09.2025

Na teren prvi izlazi – prvi tim… U devetom kolu šampionata, u petak, od 19 časova, na programu je duel sa Radnikom na stadionu „Mladost“

U sedmom kolu Kvalitetne lige Srbije omladinci u subotu, na Mičetovom stadionu, od 11 časova, dočekuju subotički Spartak. U šestom kolu Prve lige RIS kadeti u subotu (12 časova) igraju sa Šampionom u Leskovcu.

U petom kolu Prve lige RIS, grupa Sever, pioniri i petlići u nedelju (10 i 12 časova), gostuju kod Jagodine. Prvo je na programu utakmica pionirskih selekcija, a potom će na teren petlići.

Badminton: Srebrna Sara na Mediteranskom kupu

