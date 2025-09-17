Badminton: Srebrna Sara na Mediteranskom kupu

Postavljeno: 17.09.2025

Sara Lončar, kruševačka reprezentativka Srbije u badmintonu, osvojila je srebrnu medalju na Mediteranskom kupu u Laškom u Sloveniji

U konkurenciji brojnih evropskih zemalja, Kruševljanka je nastupala u ženskom singlu kao četvrti nosilac. U osmini finala slavila je nad Loren Azopardi ( Malta) sa 2:0.

U narednoj fazi bila je bolja od Hrvatice Lune Šaban 2:1, da bi se u finale plasirala pobedom nad Francuskinjom Eleneom Fan 2:0. U borbi za zlatnu medalju, Saru Lončar je zaustavila Jelena Buhberger u dva seta.

Kruševljanka je na ovom prvenstvu učestovala i u konkurenciji mešovitih parova, gde je sa Borkom Petrovićem dogurala do borbe za treće mesto, ali su ipak poraženi u meču za bronzu.

Sebe sam iznenadila pobedom u polufinalu. U finalu,zbog velikog umora usled odigranog velikog broja mečeva u toku dana, nisam uspela da dam svoj maksimum. Takođe, učestvovala sam i i konkurenciji mešovitih parova, gde nažalost, nismo uspeli da dođemo do medalje. Svakako sam veoma zadovoljna ostvarenim rezultatima i titulom vicešampionke Mediterana u pojedinačnoj konkurenciji – izjavila je Sara Lončar.

