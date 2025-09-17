FK Napredak: U petak stiže Radnik

Posle godinu dana odsustva Surduličani su se vratili na superligašku scenu. Trenutno drže „fenjer“ sa četiri boda. Mi imamo tri više. Dakle, tri boda nas dele od začelja, isto toliko od plej – of zone. Samo jedan od pokazatelja, koliko je ove godine Liga izjednačena

Pobeda protiv Radnika je neophodna, ali nikako ne treba potceniti goste. Protiv kragujevačkog Radničkog 1923, u prethodnoj prvenstvenoj rundi Surduličani su posle prvog poluvremena vodili 2:0, igrali odlično, pa je trener gostiju Luković već posle pola sata igre morao da reaguje dvostrukom izmenom. Na kraju, platili su danak individulanim greškama i izgubili – 2:3.

Bez obzira što su nanizali četiri uzastopna poraza, ni na jednoj utakmici nisu delovali inferiorno, naprotiv – pokušavali su uvek da budu opasni po gol rivala i često su nijanse odlučivale. I jasno je da nas čeka još jedan težak ispit, ali kao što reče trener Milan Nikolić, svaka naredna utakmica u ovom prvenstvu će biti i najvažnija i nateža…

Duel sa Radnikom na programu je u petak od 19 časova.