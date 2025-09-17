Trsteničanin se „pozlatio“ na Svetskom prvenstvu u Obaranju ruke

Srbija je po prvi put osvojila zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u armwrestlingu, a istorijski uspeh dolazi iz Trstenika

Šampion Branislav Jakšić zasijao je u Bugarskoj i doneo Srbiji istorijsko zlato u kategoriji Senior Grand Master, leva ruka do 100kg, a uz to i srebro desnom rukom. U konkurenciji od čak 57 takmičara iz celog sveta, Branislav je nakon 17 borbi izborio finale i u dramatičnom okršaju savladao predstavnika Kazahstana.

Ovo je prva zlatna medalja za Srbiju otkako je naša zemlja postala punopravni član Svetske federacije pre 10 godina.

Čestitke je zaslužio i Radiši Milojkoviću, koji je stigao do polufinala i zauzeo sjajno 4. mesto levom i desnom rukom.

Predsednik Saveza za obaranje ruke, Nenad Smiljković, poručuje da je ovo velika godina za naš sport i da očekuje da Ministarstvo sporta konačno prizna armwrestling kao zvaničnu sportsku granu u Srbiji.

Sledeće veliko iskušenje: 29. novembar, Trstenik: meč Srbija – Češka u okviru Lige nacija.

Ne zaboravimo da istaknemo da je Trstenik centar armwrestlinga u Srbiji.

Ž. Milenković