Petra Dobrnjca bez vode, Dostojevskog bez struje

Postavljeno: 17.09.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti ulica Petra Dobrnjca i prateće ulice u naselju Lazarica

Takođe, bez struje će biti sledeće ulice: do 13.00 – deo ulica Dostojevskog i Brane Janković u Kruševcu, do 14.30 deo naseljenog mesta Jablanica.

Pamtenik: Naselja u kruševačkom i levačkom kraju 1530. godine

