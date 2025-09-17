Petra Dobrnjca bez vode, Dostojevskog bez struje
Postavljeno: 17.09.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti ulica Petra Dobrnjca i prateće ulice u naselju Lazarica
Takođe, bez struje će biti sledeće ulice: do 13.00 – deo ulica Dostojevskog i Brane Janković u Kruševcu, do 14.30 deo naseljenog mesta Jablanica.
