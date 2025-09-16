Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje u Kruševcu osnovan je pre devet godina i namenjen je pre svega deci i mladima koji na zanimljiv i edukativan način mogu da dobiju šira znanja iz raznih naučnih oblasti

U Centru se u polslednjoj nedelji septembra organizuje 15-ta po redu manifestacija Evropska nedelja mobilnosti, a okviru nje i Noć istraživača. U okviru projekta Rifokus, od ukupno devet radionica, osam će biti održano u Pionirskom parku. Predavači su iz raznih oblasti, a teme su: Zdravlje na mom tanjiru, Putevi nauke, Tajni kod prirode.

– Ove godine pripremili smo 9 radionica u okviru projekta RIFOCUS od kojih će 8 biti realizovano u naučnom klubu Centra za stručno usavršavanje 24. septembra i u Pionirskom parku 26. septembra – istakao je direktor Centra za stručno usavršavanje Nikola Đugurdić.

Foto: Screenshot RTK